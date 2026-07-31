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Giải trí

Phim kể về cuộc vượt ngục lịch sử ở Côn Đảo thu hơn 5 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 31/7/2026 11:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

"Thanh âm vượt đại dương" vẫn nằm trong top 5 bảng tổng sắp phòng vé Việt dù phải đối đầu với loạt dự án bom tấn quốc tế.

Thanh âm vượt đại dương do bộ đôi Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà đạo diễn, ra mắt vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Lấy bối cảnh giai đoạn 1945-1954, phim tái hiện lại cuộc vượt ngục lịch sử của các tù nhân tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

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Phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Ảnh: ĐPCC.

Đây là dự án đề tài chiến tranh cách mạng do Nhà nước đặt hàng, được chiếu phổ biến tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc, cạnh tranh sòng phẳng với các phim thương mại. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Thanh âm vượt đại dương vẫn đang nằm trong top 5 bảng tổng sắp doanh thu.

Tính tới sáng 31/7, tác phẩm đã mang về 5,2 tỷ đồng. Trước sức nóng của loạt bom tấn quốc tế như Người Nhện, The Odyssey hay Conan, đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà vẫn có sức hút với khán giả đại chúng, đặc biệt là những ai yêu thích đề tài chiến tranh cách mạng. Phim hiện duy trì khoảng 300 suất chiếu/ngày.

Lấy cảm hứng từ cuộc vượt ngục Bến Đầm diễn ra vào tháng 12/1952, Thanh âm vượt đại dương theo chân Tâm (Thùy Dương), cô gái nghèo theo ông đi biểu diễn đàn bầu mưu sinh ở các phiên chợ quê. Ngày nọ, vì che giấu chiến sĩ Duy (Quang Thuận) mà người ông bị quân thực dân sát hại. Nén nỗi đau chứng kiến người thân yêu nhất gục xuống trước mắt, Tâm quyết định tham gia hoạt động cách mạng.

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Phim kể về cuộc vượt ngục tại nhà tù Côn Đảo. Ảnh: ĐPCC.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết Thanh âm vượt đại dương được lựa chọn để triển khai trong đợt phát hành đầu tiên xuất phát từ Nghị định số 189 của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn có nội dung, ý nghĩa phù hợp với dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

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