'Kẻ hủy diệt' khoe cơ bắp ở tuổi 79

Arnold Schwarzenegger vừa đón sinh nhật vào hôm 30/7. Ngôi sao "Kẻ hủy diệt" gây ngỡ ngàng khi khoe thân hình cơ bắp vạm vỡ ở tuổi 79.

Theo Page Six, Arnold Schwarzenegger vừa đăng tải hai bức ảnh nhân dịp sinh nhật. Ngôi sao của loạt phim Kẻ hủy diệt (Terminator) khoe những khoảnh khắc tập tạ tại một phòng gym, được cho là ở Los Angeles.

Trong ảnh, tài tử gạo cội mặc áo phông đen, quần short cùng màu, đeo đồng hồ vàng và kính râm. Nam diễn viên khoe bắp tay với cơ bắp lực lưỡng trước ống kính.

"Tôi bước sang tuổi 79 hôm nay. Tôi không muốn nhận bất kỳ món quà nào. Thay vào đó, tôi và đội ngũ của mình sẽ làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp thể hình", Schwarzenegger chú thích cho loạt ảnh.

Dưới phần bình luận, dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nam diễn viên. Nhiều người hâm mộ cho biết ông là nguồn cảm hứng để họ tập gym, xây dựng cơ bắp.

Arnold Schwarzenegger khoe cơ bắp ở tuổi 79. Ảnh: IGNV.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, nhà vô địch Mr. Olympia 7 lần từng thừa nhận ông vẫn gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thay đổi của cơ thể khi tuổi tác tăng lên, dù có thể lực tốt hơn đa số người cùng độ tuổi.

"Tôi chỉ biết cười, vì mỗi ngày nhìn vào gương, tôi lại tự nhủ: 'Ừ, trông mình thật tệ'. Khi bạn từng được ca ngợi trong nhiều năm là người có thân hình hoàn hảo, với cơ bụng săn chắc, gân nổi rõ trên bụng và cả ngực... rồi thời gian trôi qua thêm 50 năm, bạn đứng trước gương và không còn thấy tất cả những điều đó nữa", Schwarzenegger chia sẻ đầy tiếc nuối.

Ông nói thêm: "Khi còn 30 hay 40 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Nhưng rồi nó vẫn đến, và thật sự rất khó chấp nhận".

Cách đây 1 tháng, Arnold Schwarzenegger từng gây xôn xao khi xuất hiện cùng bạn gái kém tuổi Heather Milligan. Cặp đôi đã hẹn hò suốt 14 năm được bắt gặp sánh đôi tới Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo (Austrian World Summit) diễn ra ở Vienna.

Trong bức ảnh chụp tại sự kiện, cả hai đứng cạnh cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.