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Giải trí

Châu Tinh Trì 'không biết diễn'

  • Thứ sáu, 31/7/2026 10:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đạo diễn "Kung fu nữ túc" tâm sự thời điểm hiện tại chưa muốn trở lại với vai trò diễn viên. Ông cũng thừa nhận bản thân "không biết diễn", chỉ làm theo bản năng.

Theo Sinchew, Kung fu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn đã thu về hơn 2,05 tỷ NDT sau khoảng 3 tuần công chiếu. Mới đây, Châu Tinh Trì xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp, giao lưu với khán giả. Khi một người hâm mộ đặt câu hỏi khi nào ông sẽ trở lại với vai trò diễn viên, tài tử tiết lộ hiện tại không còn quá nhiều hứng thú với công việc diễn xuất

"Hiện tại, tôi thực sự không còn quá mong muốn được diễn xuất nữa. Có lẽ tôi vẫn đang chờ một vai diễn phù hợp", Châu Tinh Trì bộc bạch.

Sau đó, ông khiêm tốn nói bằng tiếng Quảng Đông: "Tôi thực sự không biết diễn xuất. Đó là suy nghĩ thật trong lòng tôi. Tôi thực sự không có khái niệm gì về diễn xuất cả. Tôi cũng không biết thế nào là diễn vừa đủ, tiết chế đúng mức. Tôi chỉ làm theo cách của riêng mình và mọi thứ cứ tự nhiên bộc lộ thôi".

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Phim của Châu Tinh Trì đã thu 2 tỷ NDT. Ảnh: Weibo.

Những chia sẻ của Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến cho rằng nam diễn viên khiêm tốn, bởi thực tế, ông từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 25 với phim Final Justice. Sau đó, Tinh gia còn tiếp tục đoạt giải Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với Đội bóng Thiếu Lâm, qua đó khẳng định thực lực diễn xuất của mình.

Thực tế, kể từ khi đóng chính trong Siêu khuyển thần thông năm 2008, Châu Tinh Trì không còn đảm nhận vai chính trong bất kỳ dự án nào nữa.

Dự án mới do ông đạo diễn, Kung fu nữ túc, thực chất là phần mở rộng của Đội bóng Thiếu Lâm - tác phẩm đình đám bậc nhất trong sự nghiệp vua hài châu Á. Phim thắng lớn ở phòng vé, dẫu vậy phần kịch bản, kỹ xảo vẫn gây tranh cãi. Màn tái xuất sau 7 năm của Châu Tinh Trì vì thế chưa thực sự trọn vẹn.

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Châu tinh trì Kung fu nữ túc

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