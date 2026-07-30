Tài tử TVB từng bị bạn gái Á hậu phản bội giờ ra sao?

Nam diễn viên này từng tâm sự việc bị bạn gái phản bội là cú sốc tình cảm lớn đối với anh.

Mã Quốc Minh là cái tên không xa lạ với những khán giả trung thành của dòng phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài năng lực diễn xuất tiến bộ, anh được lòng đồng nghiệp TVB nhờ thái độ “yêu nghề kính nghiệp” và trung thành tuyệt đối với nhà đài.

Chính bởi vậy, anh là một trong số những nam diễn viên có cát-xê cao nhất nhì TVB. Theo truyền thông Hoa ngữ, Mã Quốc Minh được mời gia hạn hợp đồng với mức lương 8 triệu đôla Hong Kong mỗi năm (gần 24 tỷ đồng ).

Đi lên từ vai quần chúng

Mã Quốc Minh sinh năm 1974, là diễn viên nổi tiếng người Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí tại Canada, anh chọn quay về Hong Kong và gia nhập lớp đào tạo diễn viên TVB vào năm 1999.

Những ngày đầu bước chân vào nghề, anh nhận đủ các vai nhỏ lẻ, từ tên người hầu, gã qua đường cho đến những nhân vật thậm chí còn không có lấy một dòng thoại. Thế nhưng anh chưa từng nản lòng hay chê vai nhỏ. Lặng lẽ cống hiến và mài giũa qua từng năm tháng, anh từng bước chinh phục khán giả bằng chính tài năng và sự kiên trì của mình.

Năm 2006, anh đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên khi đoạt giải “Nam nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc” với phim Bản thảo Dược Vương. Sau đó, anh liên tục có những vai diễn ấn tượng trong loạt phim Bao la vùng trời, Bảo hiểm tình yêu, Thử thách đột phá, Đội điều tra đặc biệt...

Mã Quốc Minh là tài tử có cát-xê cao nhất nhì TVB.

Năm 2019, tài tử họ Mã bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi giành ngôi “Thị đế TVB” nhờ vai chính trong Người hùng blouse trắng.

Bên cạnh tài năng, Mã Quốc Minh còn được yêu mến bởi tính cách hiền lành. Suốt nhiều năm trong nghề, anh được đồng nghiệp quý mến vì chưa từng để mất lòng ai.

Hôn nhân viên mãn sau cú sốc bị phản bội

Mã Quốc Minh từng vướng vào ồn ào tình cảm với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. Năm 2009, Huỳnh Tâm Dĩnh bị giới truyền thông phanh phui chuyện ngoại tình với nam diễn viên có vợ Hứa Chí An, dù đang hò hẹn với Mã Quốc Minh. Sau vụ việc, Huỳnh Tâm Dĩnh bị chỉ trích nặng nề và phải bỏ ra nước ngoài. Mối quan hệ giữa cô và Mã Quốc Minh sau đó cũng tan vỡ dù cả hai đã tính tới chuyện tổ chức đám cưới.

Thời điểm đó, Mã Quốc Minh từng thừa nhận việc bị bạn gái phản bội là cú sốc tình cảm lớn với anh. Có thời điểm, anh mất niềm tin vào tình yêu sau mối tình với Huỳnh Tâm Dĩnh. Song anh khẳng định không còn oán hận bạn gái cũ.

Sau cú sốc bị “cắm sừng”, Mã Quốc Minh tìm được hạnh phúc mới bên diễn viên Thang Lạc Văn. Tháng 6/2020, cặp đôi công khai hẹn hò. Thang Lạc Văn kém Mã Quốc Minh 13 tuổi. Cô được biết đến là nữ diễn viên có xuất thân gia thế, đời tư sạch và nhan sắc xinh đẹp. Mỹ nhân là “con nhà nòi” khi có bố là diễn viên Thang Trấn Tông, chú là “Ngũ Hổ Tướng” Thang Trấn Nghiệp.

Mã Quốc Minh tìm được hạnh phúc sau cú sốc tình cảm.

Điều khiến tài tử cảm thấy đồng điệu nhất ở bạn gái kém 13 tuổi chính là lối sống giản dị và cách ứng xử tâm lý của cô. Anh thừa nhận, từ khi yêu Thang Lạc Văn, anh cảm thấy cuộc sống dễ chịu vì lúc nào cũng có thể chia sẻ với bạn gái mọi buồn vui trong cuộc sống.

Mã Quốc Minh từng chia sẻ nhờ có sự động viên của Thang Lạc Văn, anh mới nhanh chóng vực dậy tinh thần, vượt qua biến cố tình cảm.

Sau một thời gian yêu đương, cả hai tổ chức một đám cưới lãng mạn như phim ngôn tình vào cuối năm 2023. Từ lúc yêu đến lúc cưới, mối quan hệ của họ luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Mã Quốc Minh - Thang Lạc Văn được xem là cặp “tiên đồng ngọc nữ” của đài TVB.

Từ khi về chung nhà, cặp sao có cuộc sống hôn nhân viên mãn, cùng nhau phát triển sự nghiệp. Hai người thường xuyên đi du lịch, dành cho nhau những lời ngọt ngào trong những dịp kỷ niệm.

Mã Quốc Minh vẫn đang tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son” sau 3 năm cưới.

Ở tuổi 52, Mã Quốc Minh liên tục bận rộn với công việc, thường xuyên tham dự các sự kiện. Thời gian qua, bà xã anh cũng vướng tin đồn mang thai con đầu lòng. Song tài tử lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên cho biết nếu thật sự có tin vui thì cả hai chắc chắn sẽ chủ động thông báo tới khán giả.