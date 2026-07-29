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Giải trí

Phim Việt 'Án mạng núi cấm' đổi tên sau khi gây tranh cãi

  • Thứ tư, 29/7/2026 21:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi gây tranh cãi vì nhan đề gây hiểu lầm, "Án mạng núi cấm" được đổi thành "Án mạng karaoke".

Hôm 29/7, phim điện ảnh Án mạng karaoke tung ra poster cùng first-look trailer, thu hút sự bàn luận của dân mạng.

Đoạn trailer mở ra bằng cảnh bà Thủy (Vân Dung) mở karaoke hát trong đêm như một thói quen. Hành động này khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Đoạn trailer kết thúc bằng hiện trường vụ án với thi thể bà Thủy nằm giữa sàn nhà, chiếc micro được cắm vào miệng tạo cảm giác rùng rợn.

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Vân Dung vào vai người đàn bà hát karaoke bị sát hại. Ảnh: ĐPCC.

Trái với dự đoán phim mang màu sắc kinh dị, Án mạng karaoke theo tiết lộ lại thuộc thể loại hài - trinh thám. Đây là dự án đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, trong khi Võ Thanh Hòa giữ vai trò giám đốc sáng tạo. Ngoài Vân Dung, dự án quy tụ một số cái tên khác như Thiên Ân, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Thanh Sơn...

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, những thông tin về buổi khai máy dự án xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra tranh cãi. Cụ thể, thời điểm đó, phim sử dụng tên Án mạng núi cấm. Ở các bài đăng truyền thông về phim, ê-kíp viết hoa chữ "núi cấm", khiến khán giả cho rằng nội dung phim liên quan đến địa danh Núi Cấm, thuộc địa phận tỉnh An Giang. Do đó, tên phim bị khán giả phản ứng mạnh với nhiều ý kiến tranh cãi.

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Đạo diễn Võ Thanh Hòa (áo trắng) cùng ê-kíp trong buổi lễ khai máy phim trước đó. Ảnh: FBNV.

Tới hôm 11/1, 89s Group - đơn vị sản xuất bộ phim lên tiếng giải thích, cho biết "Án mạng núi cấm" hiện chỉ là tên gọi tạm thời được sử dụng trong giai đoạn nội bộ và chưa phải nhan đề chính thức. Thời điểm đó, ê-kíp cho hay sẽ cân nhắc và điều chỉnh tên phim nhằm đảm bảo tính phù hợp, tôn trọng văn hóa, địa lý địa phương, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

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Án mạng núi cấm Án mạng karaoke Vân Dung phim kinh dị

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