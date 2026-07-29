'Conan' thu 100 tỷ ở rạp Việt

Bộ phim về thám tử học sinh lừng danh đạt doanh thu 100 tỷ đồng trong ngày 29/7. Tác phẩm vẫn đang bám đuổi khá sít sao với bom tấn "The Odyssey" ngoài rạp Việt.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, doanh thu Conan Movie 29 (Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ) theo ghi nhận trong tối 29/7 là 101 tỷ đồng . Đồng nghĩa với việc, bộ phim hoạt hình Nhật Bản chỉ mất khoảng hơn 1 tuần để chinh phục cột mốc doanh thu vàng tại rạp Việt.

Conan phần thứ 29 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng .

Trước đó, phim mở bán các suất chiếu đặc biệt hôm 18/7 và 19/7 và mang về 40 tỷ đồng , trước khi ra mắt chính thức ngày 24/7. Việc Conan dễ dàng thu 100 tỷ đồng không phải kết quả quá bất ngờ, bởi trong nhiều năm qua, thương hiệu phim thám tử lừng danh luôn có chỗ đứng đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Chất lượng các phần phim được duy trì ở mức tương đối ổn định, lại sở hữu lợi thế từ tệp fan lớn nên tốc độ bán vé luôn ở mức đáng mơ ước.

Hiện tại, Conan và bom tấn Hollywood The Odyssey đang có cuộc so găng căng thẳng ngoài rạp. Bộ đôi bám đuổi sít sao về thành tích trong ngày, hầu như không có sự chênh lệch.

Ở phần phim mới nhất, Conan cùng gia đình Ran, Sonoko, đội thám tử nhí và Sera Masumi đến tham dự một sự kiện mang tên Lễ hội Moto Kanagawa. Tuy nhiên, biến cố xảy đến khi một tay lái bí ẩn mang biệt danh “Quái Xế Đen” xuất hiện.

Tác phẩm có tiết tấu dồn dập, nhiều cảnh hành động, rượt đuổi căng thẳng, kích thích khán giả. Song yếu tố trinh thám, phá án ở phần phim này không được đánh giá cao.

Kịch bản phần phim mới nhất không được đánh giá quá cao.

Trở lại với diễn biến rạp Việt, trước sự thống trị của hai bom tấn nước ngoài, phim Việt hầu như "mất tích" trên bảng xếp hạng phòng vé tuần qua. Ốc mượn hồn và Mesdames Thanh Sắc đã lần lượt khép lại hành trình chiếu rạp. Hai phim kinh dị là Lầu chú Hỏa và Quỷ bắt hồn cũng đã giảm nhiệt sâu, ngày rời rạp không còn xa.

Bộ phim nội địa mới ra mắt là Thanh âm vượt đại dương hiện đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp rạp, đã mang về gần 5 tỷ đồng .