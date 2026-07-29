Giọng ca "Rồi người thương cũng hóa người dưng" khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo lạ lẫm, kiểu tóc dài khác hẳn hình ảnh thường thấy.

Tối 28/7, Hiền Hồ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên fanpage với hơn 3 triệu người theo dõi.

Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo lạ lẫm trong thiết kế đầm cúp ngực màu xanh sapphire chất liệu satin tôn vóc dáng quyến rũ. Cô lựa chọn phụ kiện khuyên tai dây đá và cà vạt phá cách, giúp tổng thể trở nên cá tính, trẻ trung hơn. Song, sự chú ý của dân mạng lại đổ dồn về phong cách trang điểm, làm tóc mới của Hiền Hồ.

Người đẹp theo đuổi phong cách "soft glam" với tông make-up kiểu Hàn Quốc, Gam hồng anh đào chủ đạo với son môi bóng làm tăng vẻ nữ tính, ngọt ngào. Điểm nhấn là đôi mắt kẻ đậm, đeo lens và chuốt mi cầu kỳ. Chủ nhân hit Rồi người thương cũng hóa người dưng để kiểu tóc dài màu nâu chocolate uốn sóng, mái bằng lạ lẫm, khác hẳn hình tượng quen thuộc với mái tóc ngắn vốn từng là "thương hiệu".

Hình ảnh lạ lẫm của Hiền Hồ. Ảnh: FBNV.

"Nạp dữ liệu hình ảnh mới", Hiền Hồ chú thích. Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngạc nhiên trước diện mạo mới của người đẹp sinh năm 1997.

"Em của ngày xưa 'khác' rồi", "Nhìn khác xưa quá", "Đẹp kiểu giống búp bê", "Suýt không nhận ra Hiền Hồ"... là một số bình luận của dân mạng. Khán giả còn nhận xét nữ ca sĩ trong diện mạo mới có phần giống một số mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc như Trịnh Sảng hay Triệu Lộ Tư.

Thời gian qua, Hiền Hồ đi diễn, hoạt động nghệ thuật trở lại. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc hay ra mắt một số sản phẩm mới, nhưng vẫn chưa được đón nhận rộng rãi như trước bởi những ồn ào đời tư trong quá khứ. Trước đó, nữ ca sĩ có thời gian dài tạm dừng hoạt động vì vướng bê bối. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và danh tiếng của giọng ca sinh năm 1997.