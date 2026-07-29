Khả Ngân ở tuổi 29

Nhân dịp bước sang tuổi 29, Khả Ngân ra mắt MV Cảm ơn vì những gì đã qua như một món quà đánh dấu tuổi mới. Sản phẩm mang giai điệu pop tươi sáng, dịu dàng. Qua đó, nữ diễn viên cho biết muốn chia sẻ thông điệp về sự trưởng thành sau những thay đổi trong cuộc sống.

Cùng thời điểm giới thiệu MV, Khả Ngân đăng tải hình ảnh mới giới thiệu trên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc sinh nhật từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Bên cạnh nội dung sản phẩm, ngoại hình của nữ diễn viên cũng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả để lại bình luận khen gương mặt tươi tắn và phong cách nhẹ nhàng của Khả Ngân.

Thời gian qua, Khả Ngân duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực nhưng chưa có dự án diễn xuất để lại ấn tượng. Điểm đáng chú ý nhất là bộ phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ Vạn dặm yêu em, trong đó cô đảm nhận vai nữ chính và sử dụng tiếng Anh trong nhiều cảnh quay. Song tác phẩm không đạt kết quả khả quan khi phát hành tại Việt Nam và rời rạp sau thời gian ngắn.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Khả Ngân từng chia sẻ năm 2025 là giai đoạn có nhiều khó khăn, khi một số dự án của cô bị trì hoãn. Đầu năm 2026, Khả Ngân đăng hình ảnh tham gia đọc kịch bản mới, song chưa công bố thêm thông tin về vai diễn và thời điểm dự án ra mắt.

Trước đó, cô từng cho biết phải nhập viện và điều trị bằng kháng sinh trong thời gian dài. Sau giai đoạn sụt cân và thể trạng không ổn định, cô điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống và tập luyện. Khả Ngân cũng dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể thao.

Khả Ngân theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ nét nữ tính. Ở đời thường, cô chuộng hình ảnh đơn giản, khỏe khoắn; khi dự sự kiện, nữ diễn viên chuyển sang các thiết kế gợi cảm vừa phải, tôn vóc dáng.

Chuyện tình cảm của Khả Ngân từng nhận được sự chú ý. Cô vướng nghi vấn hẹn hò với Thanh Sơn sau khi cả hai đóng chung phim 11 tháng 5 ngày và thường xuyên xuất hiện thân thiết. Tuy nhiên sau đó, hai diễn viên không còn gắn bó, tương tác như trước, làm rộ tin rạn nứt. Khả Ngân và Thanh Sơn từng lên tiếng chia sẻ mối quan hệ hiện tại giữa họ là đồng nghiệp.

Khả Ngân sinh năm 1997, ban đầu là hot girl sau đó thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Cô được biết tới qua các dự án Lật mặt 2: Phim trường, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...

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