Mỹ nhân sinh năm 2004 thành tâm điểm

Jang Wonyoung gây chú ý khi đảm nhận vai trò ném bóng mở màn tại giải bóng chày Mỹ.

Theo Nate, Jang Wonyoung, thành viên nhóm nhạc IVE, thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai trò người ném bóng mở màn trong trận đấu thuộc Giải bóng chày nhà nghề Mỹ. Ngày 28/7, nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường tại sân Citi Field, New York, ghi lại khoảnh khắc cô tham gia nghi thức này.

Trong ảnh, Jang Wonyoung diện áo đồng phục New York Mets kết hợp cùng quần jeans, tạo hình trẻ trung và năng động. Thiết kế áo ngắn giúp Jang Wonyoung khoe vòng eo thon gọn, cơ thể cân đối cùng vóc dáng cao ráo.

Mái tóc dài buông xõa và nụ cười rạng rỡ khiến nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Một số khán giả nhận xét tỷ lệ cơ thể nổi bật của cô tạo cảm giác như đang thực hiện một bộ ảnh thời trang ngay trên sân bóng.

Hình ảnh gây sốt của Jang Wonyoung. Ảnh: @Jang Wonyoung.

Sau khi loạt ảnh được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với diện mạo của nữ ca sĩ. “Đẹp quá”, “tỷ lệ cơ thể ấn tượng”, “đúng là Lucky Vicky Jang Wonyoung”, là một số bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Đặc biệt, hình ảnh vòng eo nhỏ cùng phong thái tự tin của cô trở thành điểm được nhiều người chú ý.

Jang Wonyoung sinh năm 2004, hiện là thành viên nhóm nhạc nữ IVE thuộc Starship Entertainment. Cô bắt đầu được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 năm 2018 và giành vị trí đầu tiên, trở thành thành viên trung tâm của nhóm nhạc dự án IZONE.

Sau khi IZONE kết thúc hoạt động, cô tái ra mắt cùng IVE vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng Kpop mới. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Jang Wonyoung còn gây chú ý nhờ hình ảnh thời trang, khả năng quảng bá thương hiệu và phong thái tự tin trước công chúng.

Tuy nhiên, việc thường xuyên xuất hiện với hình ảnh “nữ thần tượng hoàn hảo” cũng khiến Jang Wonyoung nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận. Cô từng đối mặt với các ý kiến trái chiều xoay quanh phong thái biểu diễn, biểu cảm hay cách ứng xử trước công chúng.