Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi gây sốt

Loạt ảnh mặt mộc Lưu Diệc Phi nhanh chóng lọt hot search Weibo. Nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên.

Ngày 28/7, Lưu Diệc Phi đăng trên Weibo loạt ảnh đời thường khi thưởng thức cà phê. Gương mặt không trang điểm của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đưa từ khóa “Lưu Diệc Phi mặt mộc như sinh viên” lên hot search Weibo.

Khác với hình ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng trên thảm đỏ hoặc trong các bộ phim, cô xuất hiện với vẻ ngoài gần gũi, thoải mái. Phần lớn ý kiến khen làn da, gương mặt trẻ trung và trạng thái tự nhiên của nữ diễn viên. Một số khán giả bày tỏ bất ngờ khi Lưu Diệc Phi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù sắp bước sang tuổi 40.

Cụm từ “nữ sinh đại học” được cư dân mạng Trung Quốc dùng để nói về những người có diện mạo trẻ trung, gần giống sinh viên. Hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi được cho là phù hợp với cách gọi này, khiến chủ đề nhanh chóng nhận được nhiều lượt thảo luận.

Đi kèm bài đăng, nữ diễn viên viết: “Thứ được mọi người giới thiệu, tôi đã uống được rồi nhé”.

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi đăng loạt ảnh đời thường. Ảnh: @Crystalliu.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi gây chú ý với hình ảnh ít son phấn. Trong phim Thông cáo tình yêu, cô từng vào vai một sinh viên đại học, đeo kính gọng vàng, mặc trang phục giản dị.

Sau hơn 10 năm, loạt ảnh mới khiến nhiều khán giả nhớ lại tạo hình của cô trong bộ phim này. Một số người nhận xét gương mặt Lưu Diệc Phi không thay đổi nhiều so với trước đây, trong khi phong thái có phần chững chạc hơn.

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ qua ba phim liên tiếp gồm Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng. Gần nhất, cô đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai trong Câu chuyện hoa hồng, tác phẩm phát sóng năm 2024 và tạo nhiều thảo luận về câu chuyện tình cảm, sự nghiệp cùng quá trình trưởng thành của nhân vật nữ chính.

Từ đầu năm 2026, Lưu Diệc Phi chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện thời trang và hoạt động của nhãn hàng. Cô tham dự show Louis Vuitton Thu Đông 2026 tại Tuần lễ thời trang Paris, sau đó góp mặt tại sự kiện giới thiệu bộ sưu tập trang sức cao cấp Eclettica của Bulgari ở Italy. Tính đến cuối tháng 7, nữ diễn viên chưa công bố chính thức dự án phim tiếp theo, dù một số thông tin về việc cô sắp trở lại trường quay đã xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc.