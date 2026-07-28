Diễn viên Trương Trí Hằng cầu xin chủ nợ

Trương Trí Hằng cầu xin chủ nợ cho anh thêm thời gian để tập trung làm việc và kiếm tiền. Những năm qua, diễn viên này gặp nhiều khó khăn về tài chính.

HK01 đưa tin nam ca sĩ, diễn viên Trương Trí Hằng (Steven Cheung) mới đây chia sẻ về tình trạng tài chính khó khăn và áp lực nợ nần anh phải đối mặt trong những năm gần đây.

Theo chia sẻ của Trương Trí Hằng, để trang trải cuộc sống cho gia đình 6 người, anh đã không còn giữ hình ảnh một ngôi sao giải trí như trước. Nam nghệ sĩ chấp nhận làm nhiều công việc lao động chân tay như khuân vác, chuyển nhà, đồng thời nhận lời biểu diễn tại Trung Quốc để có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, mỗi khi biết anh có lịch làm việc hoặc biểu diễn, các chủ nợ lại liên tục tìm đến đòi tiền. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với một kênh truyền hình trực tuyến tại Trung Quốc, Trương Trí Hằng thừa nhận điều này khiến anh đánh mất không ít cơ hội nghề nghiệp.

Trương Trí Hằng liên tục gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: Sohu.

Khi được hỏi liệu có lo ngại việc liên tục bị đòi nợ công khai sẽ khiến các đối tác e ngại hợp tác hay không, nam nghệ sĩ thừa nhận: "Nói không sợ là nói dối. Nếu tôi không có việc làm, sẽ không có tiền. Mà không có tiền, cũng không thể trả nợ. Chính điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi. Có những đối tác từng muốn hợp tác nhưng cuối cùng hủy bỏ".

Anh cũng gửi lời cầu xin tới các chủ nợ, mong họ cho thêm thời gian để xoay xở. Trương Trí Hằng cho biết thu nhập hiện tại không còn ổn định như trước. Phần lớn chi phí sinh hoạt của gia đình được duy trì nhờ mức lương cơ bản từ công việc chuyển nhà cùng một số buổi biểu diễn ít ỏi.

"Tôi thực sự hy vọng các chủ nợ có thể cho tôi thêm thời gian. Nếu không được làm việc, tôi cũng không có khả năng trả nợ. Hiện tôi vẫn phải dựa vào lương từ công việc chuyển nhà và vài buổi biểu diễn để nuôi cả gia đình. Tôi chỉ mong có thêm nhiều cơ hội làm việc để vừa chăm lo cho người thân, vừa từng bước thanh toán các khoản nợ", anh chia sẻ.

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ, diễn viên tại Hong Kong. Năm 2002, anh cùng Quan Trí Bân thành lập nhóm nhạc Boy'z, nhưng không thành công. Sau khi Boy'z tan rã, Trương Trí Hằng tiếp tục cùng Trần Vỹ Đình và Dennis Mak lập thành nhóm nhạc có tên Sun Boy'z. Nhờ Sun Boy'z, danh tiếng của Trương Trí Hằng “lên như diều gặp gió”. Sau đó, anh phát triển sự nghiệp solo, tham gia cả lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2019, Trương Trí Hằng bị nhiều cô gái tố ngoại tình. Vụ bê bối khiến nam ca sĩ sụp đổ sự nghiệp. Kể từ đó, danh tiếng của Trương Trí Hằng ngày càng tụt dốc.

Những năm gần đây, gia đình 6 người của Trương Trí Hằng phải đối mặt với khó khăn tài chính. Hồi tháng 7/2025, tờ ON đưa tin nam diễn viên Trương Trí Hằng và gia đình bị chủ trọ đuổi ra khỏi căn nhà thuê vì không có tiền trả. Theo truyền thông Hong Kong, gia đình Trương Trí Hằng nợ tiền thuê nhà suốt hai tháng.