Mỹ nhân Na Uy trong phim gây sốt toàn cầu

Những năm trở lại đây, Renate Reinsve gây chú ý khi trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Bắc Âu tạo được dấu ấn tại Hollywood. Gần nhất, nữ diễn viên Na Uy đảm nhận vai trò quan trọng trong Backrooms, phim kinh dị - khoa học viễn tưởng đang gây sốt của nhà A24. Backrooms được phát triển từ hiện tượng kinh dị internet cùng tên, bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về những “liminal spaces” - các không gian lưng chừng, với cảm giác con người vô tình “lọt khỏi thực tại”, mắc kẹt trong một mê cung không có lối ra. Ảnh: A24.