Mỹ nhân Na Uy trong phim gây sốt toàn cầu

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Những năm trở lại đây, Renate Reinsve gây chú ý khi trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Bắc Âu tạo được dấu ấn tại Hollywood. Gần nhất, nữ diễn viên Na Uy đảm nhận vai trò quan trọng trong Backrooms, phim kinh dị - khoa học viễn tưởng đang gây sốt của nhà A24. Backrooms được phát triển từ hiện tượng kinh dị internet cùng tên, bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về những “liminal spaces” - các không gian lưng chừng, với cảm giác con người vô tình “lọt khỏi thực tại”, mắc kẹt trong một mê cung không có lối ra. Ảnh: A24.
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Tác phẩm xoay quanh Clark, người đàn ông tình cờ phát hiện lối vào Backrooms rồi mất tích trong mê cung kỳ dị này. Trong khi đó, Renate Reinsve vào vai Dr. Mary Kline, nhà trị liệu của Clark, người buộc phải bước vào hành trình tìm kiếm bệnh nhân. Mary được xây dựng là người điềm tĩnh, lý trí nhưng mang nhiều tổn thương riêng. Xung đột của nhân vật đến từ việc là đối diện nỗi sợ, ký ức và cảm giác mất kiểm soát chính mình. Ảnh: A24.
Điểm sáng của Renate Reinsve nằm ở lối diễn tiết chế nhưng giàu sự gợi mở. Trong vai Mary Kline, cô không bộc lộ nỗi sợ bằng những phản ứng cường điệu, mà để nhân vật ám ảnh dần qua ánh mắt, nét mặt và sự im lặng kéo dài. Vẻ bình tĩnh của một nhà trị liệu vì thế càng làm nổi bật những tổn thương bên trong Mary, nhất là khi cô bị kéo sâu vào mê cung kỳ dị và phải đối diện với ký ức khó khăn. Ảnh: @Renate Reinsve.
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Trước đó, Renate Reinsve tiếp tục gây chú ý với Sentimental Value. Trong phim, nữ diễn viên Na Uy vào vai Nora Borg, một diễn viên sân khấu tài năng nhưng nhiều bất an, phải đối diện người cha xa cách sau nhiều năm. Diễn xuất của Reinsve được giới phê bình quốc tế đánh giá cao nhờ sự tự nhiên và khả năng phơi bày cảm xúc rất tinh tế. Sentimental Value cũng gặt hái thành tích nổi bật khi thắng Grand Prix tại Cannes 2025, nhận 9 đề cử Oscar, trong đó có đề cử Nữ diễn viên chính cho Reinsve, và giành giải Phim quốc tế xuất sắc. Ảnh: Neon.
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Sự nghiệp của Renate Reinsve không đi theo lộ trình ngôi sao thị trường. Xuất thân từ sân khấu Na Uy, cô từng có nhiều năm đóng vai nhỏ, trải qua giai đoạn chật vật và có lúc nghĩ đến việc rời bỏ diễn xuất. Bước ngoặt đến khi cô đảm nhận vai chính trong The Worst Person in the World, tác phẩm giúp cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cannes 2021 và trở thành gương mặt đột phá của điện ảnh châu Âu. @Renate Reinsve.
Renate Reinsve mang vẻ đẹp Bắc Âu đặc trưng: lạnh lùng, không quá phô trương, pha trộn giữa nét mong manh, trí thức và cảm giác bí ẩn, phù hợp với kiểu vai nhiều nội tâm. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên Na Uy cũng dần định hình phong cách riêng với những thiết kế tối giản nhưng sắc nét, thường là phom dáng may đo, váy cắt xẻ hiện đại hoặc thanh lịch. @Renate Reinsve.
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Sau những thành công kể trên, Reinsve không vội chạy theo hào quang Hollywood mà tiếp tục chọn các dự án mang màu sắc tác giả. Vogue từng gọi cô là “ngôi sao đang lên” với phong cách thảm đỏ pha giữa váy áo thanh lịch, tailoring mạnh mẽ và những điểm nhấn lệch chuẩn. Những dự án điện ảnh được chú ý tại Cannes và Hollywood giúp Renate Reinsve giữ vị thế của một diễn viên nghệ thuật. @Renate Reinsve.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.