Hòa Minzy gây chú ý

Hòa Minzy mới đây có những chia sẻ khá thoải mái khi được khán giả hỏi về chuyện sinh em bé.

Mới đây, Hòa Minzy vướng tin mang bầu vì cô mặc váy dáng rộng trong sự kiện và có hành động đặt tay lên bụng. Tuy nhiên, trước những nghi vấn, Hòa Minzy có động thái phủ nhận.

Cụ thể, khi một tài khoản bình luận dưới bài đăng mới nhất của Hòa Minzy: “Ai đồn có bầu hả”, cô trả lời: “Xin lỗi vì đã thích mặc babydoll”. Bên cạnh đó, khi một khán giả khác nhắc chuyện sinh em bé vào năm sau, nữ ca sĩ phản hồi: “Đang săn đây bà ơi”. Những chia sẻ của Hòa Minzy được dân mạng chú ý.

Hòa Minzy hạnh phúc bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương vào tháng 3, sau thời gian dài kín tiếng. Cả hai quen nhau từ năm 2022 khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ, song lựa chọn giữ kín mối quan hệ suốt nhiều năm.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ gia đình bạn trai đã sang nhà làm lễ dạm ngõ và hỏi cưới để ông nội cô có thể chứng kiến cột mốc quan trọng trong cuộc đời cháu gái trước khi qua đời.

Sau đó, hai người khá thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh chung và tương tác với nhau. Hôm 31/5, nhân dịp sinh nhật nửa kia, Đại úy Thăng Văn Cương đăng ảnh chụp cùng Hòa Minzy. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật vợ chồng chúng mình. Chúc công chúa của anh mãi xinh đẹp và yêu thương bố con anh".

Một ngày trước đó cũng là dịp sinh nhật của Thăng Văn Cương. Hòa Minzy chia sẻ: "Yêu ông xã. Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc bố Cương luôn nhiều sức khoẻ, công tác tốt và yêu thương mẹ con em".