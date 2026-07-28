Châu Bùi ở hiện tại

Mới đây, Châu Bùi vướng nghi vấn rạn nứt với Binz sau khi đăng tải loạt ảnh dọn nhà và hé lộ kế hoạch chuyển sang nơi ở mới. Trước những bàn tán, Châu Bùi đã lên tiếng giải thích về việc thay đổi nơi sinh hoạt, cho biết cô muốn tách biệt công việc với cuộc sống.

“Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn. Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà”, Châu Bùi chia sẻ.

Đây không phải lần đầu Châu Bùi và Binz vướng nghi vấn rạn nứt. Trước đó, vào dịp Valentine 2026, cặp đôi từng gây bàn tán vì hạn chế tương tác, không công khai xuất hiện cùng nhau như trước. Tin đồn tiếp tục bùng lên khi Châu Bùi vắng mặt tại một số sự kiện có Binz tham gia, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch và làm việc một mình. Dù vậy, cả hai chưa từng xác nhận chia tay, Binz vẫn nhắc đến bạn gái trong các chia sẻ về âm nhạc.

Thời gian qua, Châu Bùi còn gây chú ý khi ra mắt với vai trò ca sĩ solo qua MV Big girl don’t you cry. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, mang màu sắc Afro-pop và truyền tải thông điệp tích cực. Tuy nhiên, phần âm nhạc chưa tạo được nhiều dấu ấn, trong khi khả năng ca hát của nữ fashionista trở thành chủ đề tranh luận.

Tại Em xinh "say hi", Châu Bùi thu hút sự chú ý khi thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và tiến vào vòng chung kết. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng khả năng ca hát và vũ đạo của cô chưa thực sự nổi bật so với nhiều thí sinh khác. Dù vậy, Châu Bùi vẫn được ghi nhận ở sự đầu tư hình ảnh, phong cách thời trang và tinh thần nghiêm túc khi tham gia chương trình.

Là một fashionista nhiều kinh nghiệm, phong cách thời trang của Châu Bùi thiên về sự pha trộn giữa streetwear, Y2K và các thiết kế mang tính thử nghiệm. Khi dự sự kiện, Châu Bùi đôi lúc chọn trang phục có cấu trúc cầu kỳ, màu sắc tương phản hoặc cách phối nhiều lớp.

Gần đây, Châu Bùi thường chia sẻ về các chuyến du lịch hè, khám phá nhiều nơi hoặc ảnh đời thường trên trang cá nhân. Sắp tới, Châu Bùi góp mặt trong chương trình Sao nhập ngũ 2026, bên cạnh Erik, Quốc Trường, Thúy Ngân, Minh Trang...

Châu Bùi sinh năm 1997, nổi bật với vai trò fashionista, influencer. Cô góp mặt ở nhiều tuần lễ thời trang quốc tế, trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh sự nghiệp, Châu Bùi còn được chú ý khi hẹn hò với rapper Binz. Cả hai trải qua hơn 6 năm gắn bó, đồng hành.

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