Phim có Hoàng Yến Chibi không còn bán được vé

"Mẹ ơi, về nhà", phim có Hoàng Yến Chibi tham gia, đang đối mặt nguy cơ thua lỗ khi doanh thu chưa chạm mốc 1 tỷ đồng.

Tính đến sáng 28/7, theo thống kê trên Box Office Vietnam, Mẹ ơi, về nhà đã không còn bán được vé. Theo khảo sát, trong những ngày qua, bộ phim hợp tác Việt - Hàn vẫn được duy trì khoảng một suất chiếu mỗi ngày. Tuy nhiên, mỗi suất chỉ ghi nhận một vài khán giả.

Số lượng suất chiếu của Mẹ ơi, về nhà cũng liên tục bị thu hẹp trước sức ép từ các tác phẩm đang được khán giả quan tâm. Với tình hình hiện tại, bộ phim nhiều khả năng sẽ chính thức rời rạp trong vài ngày tới.

Mẹ ơi, về nhà có doanh thu dừng ở khoảng 977 triệu đồng.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm hiện thu về khoảng 977 triệu đồng. Đây là mức doanh thu tương đối thấp đối với một dự án điện ảnh, được dự đoán sẽ khiến nhà đầu tư đối mặt với khoản thua lỗ không nhỏ.

Mẹ ơi, về nhà có nội dung và cách triển khai chưa tạo được sức hút, khiến tác phẩm sớm được dự đoán khó cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, vị trí dẫn đầu phòng vé hiện thuộc về The Odyssey, dự án bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan. Bộ phim đã thu về khoảng 65 tỷ đồng và gần như phủ kín các phòng chiếu IMAX tại nhiều cụm rạp.

Thực tế, The Odyssey chỉ được bố trí hơn 1.575 suất chiếu, trong bối cảnh phần lớn suất chiếu trên toàn quốc đang được dành cho thương hiệu hoạt hình Conan. Dù vậy, nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu ở mức tích cực, tác phẩm của Christopher Nolan vẫn duy trì khả năng kiếm tiền tốt tại thị trường Việt Nam.

Ở vị trí cạnh tranh sát phía sau, phim điện ảnh Conan đang áp sát cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng . Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút ổn định của thương hiệu hoạt hình Nhật Bản đối với khán giả Việt.