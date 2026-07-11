Phim hoạt hình có Trấn Thành lồng tiếng thu 105 tỷ đồng

"Minions & Quái Vật", phim hoạt hình có Trấn Thành lồng tiếng, đã thu 105 tỷ đồng sau gần hai tuần công chiếu. Tác phẩm hiện vẫn giữ ngôi đầu phòng vé Việt.

Minions & Quái Vật, thương hiệu đình đám của xưởng phim hoạt hình Illumination, đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau gần hai tuần công chiếu.

Trong sáng 11/7, tác phẩm tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé với 18.755 vé bán ra trên 2.417 suất chiếu, trung bình gần 8 vé mỗi suất.

Trấn Thành trở lại lồng tiếng cho Minions tại Việt Nam sau 13 năm.

Tuần này, rạp Việt chào đón thêm phim kinh dị Quỷ bắt hồn của đạo diễn Hải Bùi. Tuy nhiên, tác phẩm chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng và không thể vượt qua Minions & Quái Vật, dù dự án hoạt hình đã bước sang tuần công chiếu thứ hai.

Tính đến hiện tại, Minions & Quái Vật đã thu về 105 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Tác phẩm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà kiếm tiền thuận lợi trong những ngày tới. Thực tế, kết quả này không quá bất ngờ. Những năm gần đây, các thương hiệu hoạt hình đình đám vẫn duy trì sức hút ổn định tại phòng vé, đặc biệt trong dịp hè.

Trước đó, Minions: Sự trỗi dậy của Gru cũng từng bỏ túi khoảng 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, các thương hiệu hoạt hình Nhật Bản như Doraemon hay Conan cũng nhiều lần dễ dàng cán mốc doanh thu trăm tỷ đồng.

Minions & Quái Vật là phần phim ngoại truyện mới của thương hiệu Despicable Me, lấy bối cảnh Hollywood trong giai đoạn điện ảnh chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng. Tác phẩm theo chân một biệt đội Minion mới vô tình trở thành ngôi sao màn bạc, sau đó bị thất sủng và quyết tâm tự thực hiện bộ phim của riêng mình. Trong hành trình ấy, nhóm nhân vật đánh thức những quái vật bị giam giữ từ lâu, kéo theo hàng loạt tình huống bi hài.

Dự án dễ dàng chạm mốc trăm tỷ tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, bản lồng tiếng nhận được sự chú ý nhờ sự tham gia của Trấn Thành trong vai đạo diễn Max, đánh dấu màn tái hợp của nam MC với thương hiệu sau 13 năm kể từ Despicable Me 2.

Dù nửa sau bị nhận xét sa đà vào các cảnh hành động và giảm bớt sự duyên dáng so với phần đầu, Minions & Quái Vật vẫn được đánh giá là tác phẩm giải trí phù hợp với nhiều độ tuổi. Phim tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu hoạt hình đình đám do Illumination phát triển, đồng thời nối dài cơn sốt phim hoạt hình tại phòng vé Việt trong mùa hè năm nay.