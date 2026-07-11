Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim hoạt hình có Trấn Thành lồng tiếng thu 105 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 11/7/2026 10:03 (GMT+7)
  • 38 phút trước

"Minions & Quái Vật", phim hoạt hình có Trấn Thành lồng tiếng, đã thu 105 tỷ đồng sau gần hai tuần công chiếu. Tác phẩm hiện vẫn giữ ngôi đầu phòng vé Việt.

Minions & Quái Vật, thương hiệu đình đám của xưởng phim hoạt hình Illumination, đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau gần hai tuần công chiếu.

Trong sáng 11/7, tác phẩm tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé với 18.755 vé bán ra trên 2.417 suất chiếu, trung bình gần 8 vé mỗi suất.

Trấn Thành ảnh 1

Trấn Thành trở lại lồng tiếng cho Minions tại Việt Nam sau 13 năm.

Tuần này, rạp Việt chào đón thêm phim kinh dị Quỷ bắt hồn của đạo diễn Hải Bùi. Tuy nhiên, tác phẩm chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng và không thể vượt qua Minions & Quái Vật, dù dự án hoạt hình đã bước sang tuần công chiếu thứ hai.

Tính đến hiện tại, Minions & Quái Vật đã thu về 105 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Tác phẩm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà kiếm tiền thuận lợi trong những ngày tới. Thực tế, kết quả này không quá bất ngờ. Những năm gần đây, các thương hiệu hoạt hình đình đám vẫn duy trì sức hút ổn định tại phòng vé, đặc biệt trong dịp hè.

Trước đó, Minions: Sự trỗi dậy của Gru cũng từng bỏ túi khoảng 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, các thương hiệu hoạt hình Nhật Bản như Doraemon hay Conan cũng nhiều lần dễ dàng cán mốc doanh thu trăm tỷ đồng.

Minions & Quái Vật là phần phim ngoại truyện mới của thương hiệu Despicable Me, lấy bối cảnh Hollywood trong giai đoạn điện ảnh chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng. Tác phẩm theo chân một biệt đội Minion mới vô tình trở thành ngôi sao màn bạc, sau đó bị thất sủng và quyết tâm tự thực hiện bộ phim của riêng mình. Trong hành trình ấy, nhóm nhân vật đánh thức những quái vật bị giam giữ từ lâu, kéo theo hàng loạt tình huống bi hài.

Trấn Thành ảnh 2

Dự án dễ dàng chạm mốc trăm tỷ tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, bản lồng tiếng nhận được sự chú ý nhờ sự tham gia của Trấn Thành trong vai đạo diễn Max, đánh dấu màn tái hợp của nam MC với thương hiệu sau 13 năm kể từ Despicable Me 2.

Dù nửa sau bị nhận xét sa đà vào các cảnh hành động và giảm bớt sự duyên dáng so với phần đầu, Minions & Quái Vật vẫn được đánh giá là tác phẩm giải trí phù hợp với nhiều độ tuổi. Phim tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu hoạt hình đình đám do Illumination phát triển, đồng thời nối dài cơn sốt phim hoạt hình tại phòng vé Việt trong mùa hè năm nay.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Britney Spears tiếp tục mất kiểm soát

Britney Spears lại gây lo ngại khi đứng qua cửa sổ trời lúc ôtô chạy trên cao tốc. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng có cồn.

1 giờ trước

Kaity Nguyễn trước khi tạm dừng đóng phim

Kaity Nguyễn gây chú ý khi tuyên bố tạm dừng đóng phim trong hai năm 2026-2027. Trước đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, được nhận xét ngày càng trưởng thành.

21 giờ trước

Diễn viên qua đời vì ngộ độc rượu

Nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Ece irtem qua đời ở tuổi 35, một ngày sau tiệc sinh nhật của mình. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô tử vong do ngộ độc rượu ethyl.

29:1756 hôm qua

Minh An

Trấn Thành Trấn Thành Minions giải trí diễn viên

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Huyền Baby xin lỗi 

Huyền Baby xin lỗi 

1 giờ trước 09:17 11/7/2026

0

Khi bị nhân viên cũ mạo danh, nhắn tin quấy rối người quen, Huyền Baby lên tiếng xin lỗi đồng thời cảnh báo. Thành viên LUNAS cho biết đang xử lý vụ việc.

Nam ca sĩ gây bàn tán nhất

Nam ca sĩ gây bàn tán nhất

3 giờ trước 07:28 11/7/2026

0

Wren Evans hiện là anh trai gây bàn tán nhất Tinh hà "say hi". Đoạn solo của nam ca sĩ trong MV theme song của chương trình đang tạo nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Anh tài đang phủ sóng MXH là ai?

Anh tài đang phủ sóng MXH là ai?

4 giờ trước 06:15 11/7/2026

0

Thơm, Thỏ đang nằm trong nhóm những anh tài được chú ý nhất ở show Anh trai vượt ngàn chông gai. Hai nam nghệ sĩ là thành viên của nhóm nhạc Da LAB.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý