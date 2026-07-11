Britney Spears tiếp tục mất kiểm soát

Britney Spears lại gây lo ngại khi đứng qua cửa sổ trời lúc ôtô chạy trên cao tốc. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng có cồn.

Chỉ vài tháng sau khi cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của đồ uống có cồn, Britney Spears tiếp tục có hành động khiến dư luận lo ngại.

Theo Page Six, nữ ca sĩ 44 tuổi được nhìn thấy đứng hẳn người qua cửa sổ trời của một chiếc Mercedes SUV màu đen khi phương tiện lưu thông trên cao tốc 101, đoạn gần Studio City, Los Angeles, ngày 9/7.

Britney Spears tiếp tục khiến khán giả lo lắng. Ảnh: X17online.

Hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy Spears mặc váy ngắn, ngửa đầu ra phía sau, dang hai tay trên nóc xe và liên tục hất tóc trong khi phương tiện vẫn di chuyển giữa dòng giao thông. Các xe trên cao tốc lúc đó được cho là chạy với tốc độ khoảng 72 km/giờ. Nhân chứng cho biết Spears duy trì tư thế này trong khoảng hai phút trước khi chiếc xe rời cao tốc.

Hành động của nữ ca sĩ làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với bản thân cô và những người tham gia giao thông. Việc đứng qua cửa sổ trời khi xe đang chạy có thể khiến người thực hiện bị va đập, ngã khỏi phương tiện hoặc gặp chấn thương nếu xe phanh gấp.

Sau khi rời cao tốc, chiếc Mercedes ghé vào một trạm xăng. Spears được nhìn thấy trò chuyện và cười đùa với người đàn ông lái xe, người đội mũ cao bồi màu trắng. Sau đó, cô vào cửa hàng tiện lợi bên trong trạm xăng để xem hàng.

Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng Spears chỉ đứng qua cửa sổ trời để quan sát tình trạng giao thông phía trước sau khi dòng xe bất ngờ dừng lại.

“Cô ấy muốn biết chuyện gì đang xảy ra và họ sẽ bị chậm trong bao lâu”, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm giảm những tranh luận xoay quanh cách hành xử của Spears trên đường phố.

Trước đó, cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Ảnh: GC.

Vụ việc xảy ra vài tháng sau khi nữ ca sĩ bị bắt tại hạt Ventura, bang California, với cáo buộc lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của đồ uống có cồn. Trong đoạn video ghi lại sự việc ngày 4/3, Spears không vượt qua bài kiểm tra độ tỉnh táo tại hiện trường, sau đó bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.

Sau vụ bắt giữ, cô trải qua chưa đầy một tháng điều trị tại cơ sở phục hồi chức năng. Một nguồn tin khi đó cho biết nữ ca sĩ có sức khỏe ổn định, tinh thần tích cực và sẽ tiếp tục tham gia tư vấn từ xa.

Đến tháng 5, Spears nhận tội với cáo buộc nhẹ hơn là “wet reckless” - hành vi lái xe bất cẩn có liên quan đến đồ uống có cồn theo pháp luật California, và không phải chấp hành án tù.