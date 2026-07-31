Số phận của phim có Trương Ngọc Ánh

"Chiếc Kén", dự án từng do Trương Ngọc Ánh tham gia sản xuất và diễn xuất, đổi tên trước ngày ra rạp tại Việt Nam. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 9/2026.

Dự án điện ảnh Chiếc Kén (Chrysalis), từng gây chú ý khi có Trương Ngọc Ánh đóng vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên, chính thức đổi tên thành Mãi nợ một lời tạm biệt trước ngày phát hành tại Việt Nam. Phim giữ tựa quốc tế Chrysalis và dự kiến khởi chiếu vào tháng 9/2026.

Thông tin được CGV, đơn vị phát hành phim tại Việt Nam, công bố trong giai đoạn tác phẩm chuẩn bị ra rạp. Theo thông tin, nội dung của dự án không có nhiều thay đổi so với đợt công chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Chiếc Kén chính thức đổi tên trước ngày phát hành tại Việt Nam.

Vào đầu tháng 7, phim từng có buổi chiếu tại DANAFF 2026, đồng thời là một trong 13 tác phẩm tranh giải ở hạng mục Phim châu Á. Trước đó, dự án gây chú ý khi là sản phẩm hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh và nhà sản xuất quốc tế, do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện.

Sau khi nữ diễn viên vướng vấn đề pháp lý, số phận bộ phim từng bị đặt dấu hỏi. Tại buổi chiếu ngày 1/7, hình ảnh và giọng nói của Trương Ngọc Ánh đã được chỉnh sửa. Do vai diễn chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn, việc xử lý này nhìn chung không ảnh hưởng lớn đến mạch phim.

Trao đổi với Tri Thức - Znews thời điểm đó, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Daniel K. Winn cho biết: "Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để hoàn chỉnh hình ảnh nhất có thể. Dù công nghệ có tối tân, hiện đại đến đâu, việc tạo ra cảm xúc cho nhân vật vẫn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. AI cũng được sử dụng, bên cạnh các kỹ thuật như CGI, ADR (lồng tiếng thay thế). Với nhân vật người mẹ, mỗi giây xuất hiện đều rất quan trọng đối với cảm xúc. May mắn là chúng tôi có một diễn viên lồng tiếng rất tốt, nhưng quá trình này vẫn cần được xử lý rất kỹ lưỡng".

Nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Daniel cùng diễn viên Kiều Chinh tại buổi chiếu ngày 1/7. Ảnh: Thuận Minh.

Việc xử lý lại hình ảnh Trương Ngọc Ánh cũng khiến kinh phí sản xuất tăng khoảng 10%.

Chiếc Kén (Chrysalis) là dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Mỹ. Bối cảnh phim mở ra tại Sài Gòn trước giải phóng, xoay quanh Daniel, cậu bé 6 tuổi phải trải qua biến cố chia lìa gia đình.

Sau khi bị tách khỏi cha mẹ, Daniel sống cùng bà nội và tìm thấy nơi trú ẩn tinh thần trong những trang vẽ. Sau thống nhất, nhân vật sang Mỹ định cư, để lại bà nội ở Việt Nam. Nhiều năm sau, cuộc gặp lại ngắn ngủi trước khi bà qua đời trở thành bước ngoặt lớn, đưa Daniel đến với con đường nghệ thuật.