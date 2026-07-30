'Người Nhện' kiếm được 26 tỷ

Chưa chính thức khởi chiếu, "Người nhện 4" đã thu 26 tỷ đồng từ vé bán sớm tại Việt Nam. Phim cũng tạo cơn sốt trên thế giới.

Phần thứ 4 của loạt phim Người Nhện thuộc Marvel đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại rạp Việt. Tính đến tối 30/7, Người nhện 4: Khởi đầu mới đã bỏ túi 26 tỷ đồng từ lượng vé bán sớm, một con số ấn tượng.

Riêng trong sáng 30/7, phim bán được 88.162 vé trên 1.872 suất chiếu, trung bình khoảng 47 vé mỗi suất. Với tốc độ bán vé hiện tại, tác phẩm được dự đoán dễ dàng chạm mốc trăm tỷ đồng tại phòng vé Việt, thậm chí có thể hướng tới những cột mốc cao hơn nếu sức nóng tiếp tục được duy trì sau khi chính thức ra rạp.

Người nhện 4: Khởi đầu mới tạo cơn sốt vé trước ngày chính thức khởi chiếu.

Cơn sốt Người Nhện cũng đang diễn ra tại thị trường quốc tế. Tại Bắc Mỹ, phim đã bán khoảng 3,95 triệu vé đặt trước trước khi chính thức bước vào cuối tuần mở màn, với tổng giá trị vé bán sớm vượt 100 triệu USD . Đây là thành tích ngày đầu mở bán vé tốt nhất trong vòng 5 năm, được xếp vào nhóm cao nhất lịch sử thị trường này.

Tại thị trường Bắc Mỹ, Variety dự báo phim sẽ mở màn với khoảng 260- 280 triệu USD . Trong khi đó, trên bình diện toàn cầu, Deadline dự báo tác phẩm có thể thu khoảng 425 triệu USD trong cuối tuần mở màn, qua đó tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của thương hiệu Người Nhện.

Về nội dung, Spider-Man: Brand New Day lấy bối cảnh khoảng 4 năm sau những sự kiện của No Way Home. Sau khi chấp nhận để cả thế giới quên đi sự tồn tại của Peter Parker, anh sống một mình và gần như dành toàn bộ thời gian cho vai trò Người Nhện, bảo vệ New York.

Phần phim mới của Tom Holland được mong đợi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Peter phát hiện sức mạnh của mình có những biểu hiện bất thường, ngày càng khó kiểm soát. Cùng lúc, hàng loạt vụ việc bí ẩn xuất hiện tại New York, kéo anh vào cuộc đối đầu với một mối đe dọa mới. Hành trình này cũng đưa Peter chạm trán nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có Hulk, Punisher và Scorpion.

Khác với quy mô đa vũ trụ của No Way Home, phần phim mới đưa câu chuyện trở lại gần hơn với những cuộc chiến trên đường phố New York. Bên cạnh các màn hành động, tác phẩm tập trung nhiều hơn vào trạng thái cô độc của Peter sau khi bị xóa khỏi ký ức của những người thân thiết. Đây cũng là thời điểm nhân vật phải học cách sống với lựa chọn của mình, đồng thời đối mặt những thay đổi ngày càng lớn cả bên trong lẫn bên ngoài.