Một cảnh phim Việt bị xóa

Phim "Dưới ô cửa sáng đèn" có kết thúc gây tranh cãi. Khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội đến mức nhà đài phải xóa cảnh phim.

Tối 29/7, tập 33 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật. Tuy nhiên, phân cảnh hai nhân vật Dương (Tiến Lộc) và Trang (Lê Trần Thanh Tâm) gây tranh cãi gay gắt.

Dương vốn là chồng của nữ chính Diệu (Quỳnh Châu), cuộc hôn nhân của cả hai dần mất đi sự kết nối thì Trang xuất hiện. Dương và Trang đã đi quá giới hạn khiến cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, tuy nhiên Trang lại biến mất. Diệu phát hiện Trang đã mang thai con của Dương nên báo cho chồng cũ tìm lại Trang.

Trong đoạn giới thiệu tập 33, có phân cảnh Dương xúc động khi gặp lại Trang, cả hai trao cho nhau cái ôm nồng thắm, mở ra một khởi đầu mới với gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, phân cảnh này đã khiến khán giả tức giận. Clip vừa đăng đã nhận về 3 triệu lượt xem với hơn 5.000 bình luận. Khán giả phản ứng gay gắt cho rằng bộ phim đã dành một cái kết quá nhẹ nhàng cho người chồng phản bội và "tiểu tam" chen chân vào gia đình người khác.

Dương hạnh phúc khi tìm thấy "tiểu tam" Trang.

"Ai cũng nên có hạnh phúc trừ ngoại tình và tiểu tam nhé đạo diễn. Mục đích của phim là truyền tải thông điệp gì vậy trời. Tình yêu đích thực mới xuất hiện sau khi đã kết hôn ư", "Ngoài đời cũng có như này nhưng làm phim thì không nên dành cái kết có hậu cho kẻ phá hoại gia đình người khác, nó làm khán giả ngứa mắt", "Thông điệp phim là ai làm tiểu tam rồi cũng đều làm chính thất ạ", "Bé ba hạnh phúc nhất mọi thời đại", "Khó chấp nhận cái kết như vậy", "ngoại tình với nhau mà làm như tình sâu nghĩa nặng quá cơ", khán giả bình luận gay gắt trên trang mạng của VTV.

Nhiều khán giả cho rằng trong những tập đầu phim cả Diệu và bố ruột đều rất đau khổ khi cuộc hôn nhân của con gái thất bại. Sự tổn thương của cô chỉ nhận lại những lời xin lỗi nhẹ nhàng từ Dương. Việc Dương và Trang tìm về với nhau khiến khán giả thất vọng khi Dương vẫn sẽ hạnh phúc, quá trình chuộc lỗi không rõ ràng. Trang đã làm sai nhưng không phải nhận hậu quả gì vẫn được Dương yêu thương.

Phim truyền hình không chỉ phản ánh hiện thực, ngoài mục đích giải trí phim ảnh còn có tác dụng giáo dục người dân, góp phần định hình đạo đức chuẩn mực xã hội. Vì vậy, đoạn kết mở ra một tương lai bình yên cho Dương và Trang khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng khó chịu.

Mặt khác, cũng có người cho rằng cuộc hôn nhân của Dương và Diệu vốn đã có dấu hiệu rạn nứt từ trước. Dương đã sai khi phản bội Diệu trong lúc cả hai còn quan hệ vợ chồng chính thức, nhưng việc anh tìm lại Trang cho thấy anh có trách nhiệm. Dương và Diệu tìm kiếm những điều khác nhau trong cuộc đời do đó họ định sẵn sẽ không đi cùng nhau. Hôn nhân tan vỡ cũng là bài học cho cả hai để trân trọng người đến sau.

Vì nhiều khán giả để lại bình luận phản đối, sau khi phim lên sóng chỉ giữ lại cảnh Dương đi tìm Trang và gặp lại cô. Phân cảnh ôm đầy cảm xúc đã bị xóa bỏ. Phân cảnh cắt đột ngột thể hiện việc đoàn phim đã lắng nghe ý kiến của khán giả.

Phim có kết thúc ấm áp, các nhân vật đều hạnh phúc.

Các tuyến nhân vật khác cũng được khép lại theo hướng ấm áp. Sau biến cố mất mẹ, Tài (Tuấn Tú) cầu hôn Nguyệt (Thanh Hương), cùng nhau nuôi dưỡng con trai Nguyệt là bé Khang. Vân (Ngọc Huyền) và Bằng (Hoàng Du Ka) hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng.

Diệu mang về hợp đồng lớn, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng sau đó cô quyết định từ bỏ công ty, tạm biệt Sơn vì nhận ra bản thân đã quá cố chấp với công việc này.

Diệu bị Huỳnh bắt cóc tống tiền, Sinh xuất hiện kịp thời để giải cứu nhưng bị đâm trọng thương trong lúc giằng co. Sau giây phút sinh tử, Diệu dần mở lòng ra với Sinh, tình cảm của cả hai cuối cùng cũng có kết quả.