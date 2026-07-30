Con gái út Quyền Linh ở tuổi 18

Ngày 30/7, Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc) - con gái Quyền Linh chia sẻ bộ ảnh mới để đón chào tuổi 18. Bộ ảnh được thực hiện theo concept thiên nhiên đơn giản, trong trẻo. Phía dưới bài đăng, MC Quyền Linh gửi lời chúc con gái: "Chúc mừng Út Dẻ xinh đẹp của ba nha".
Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao được cho là trên 1,7 m với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Ngoài học văn hóa, con gái Quyền Linh thích chơi thể thao, đặc biệt bóng rổ. Nhờ đó, cô có vóc dáng cân đối, khỏe khoắn với chiều cao nổi bật.
Hai con gái của MC Quyền Linh là Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Dù chưa chính thức gia nhập showbiz, cả hai vẫn sở hữu lượng người theo dõi và tương tác lớn trên mạng xã hội nhờ có cha mẹ nổi tiếng, ngoại hình nổi bật, hình ảnh gần gũi.
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Trong khi chị gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính, Hạt Dẻ được nhận xét cá tính, thu hút. Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Dù chưa hoạt động nghệ thuật, cô vẫn thu hút sự chú ý nhờ gương mặt thanh tú, má lúm đồng tiền cùng phong cách khỏe khoắn.
Hạt Dẻ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây không lâu. Thời điểm đó, Quyền Linh chia sẻ loạt ảnh gia đình tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái út. Nam MC không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến Hạt Dẻ trưởng thành. "Chúc mừng út Dẻ yêu thương của ba. Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm luôn đó. Nhìn con cười vui với thầy cô, bạn bè trong ngày tốt nghiệp mà ba sung sướng không thể nào tả nổi. Ba mong những niềm vui và hạnh phúc này sẽ mãi mãi đồng hành cùng con", Quyền Linh viết.
Hạt Dẻ hiện có gần 100.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Mỗi bài đăng của con gái Quyền Linh đều nhận lượt tương tác lớn.
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