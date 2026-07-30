Con gái út Quyền Linh ở tuổi 18

Hạt Dẻ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây không lâu. Thời điểm đó, Quyền Linh chia sẻ loạt ảnh gia đình tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái út. Nam MC không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến Hạt Dẻ trưởng thành. "Chúc mừng út Dẻ yêu thương của ba. Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm luôn đó. Nhìn con cười vui với thầy cô, bạn bè trong ngày tốt nghiệp mà ba sung sướng không thể nào tả nổi. Ba mong những niềm vui và hạnh phúc này sẽ mãi mãi đồng hành cùng con", Quyền Linh viết.