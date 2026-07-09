Jessica Alba mặn nồng bên bạn trai kém 11 tuổi

Jessica Alba chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Ý cùng bạn trai Danny Ramirez. Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm sau khi nữ diễn viên công khai cuộc sống mới hậu ly hôn.

Theo Daily Mail, Jessica Alba mới đây đã đăng tải một số ảnh và video từ chuyến nghỉ dưỡng ở Ý. Trong loạt hình, nữ diễn viên diện bikini màu nâu khi tắm nắng trên bãi biển. Bạn trai cô, nam diễn viên Danny Ramirez, xuất hiện bên cạnh và có những cử chỉ thân mật như ôm, hôn lên vai cô khi cả hai chụp ảnh.

Ở một đoạn video khác, cặp đôi cùng thưởng thức rượu vang và đồ ăn nhẹ trên thuyền, tận hưởng không khí nắng ấm của vùng biển nước Ý. Jessica Alba cũng chia sẻ hình ảnh cô mặc bikini đỏ họa tiết, đội mũ cói khi nằm thư giãn trên ván chèo.

Jessica Alba và bạn trai trong chuyến du lịch ở Ý. Ảnh: @Jessicaalba.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn đăng một số khoảnh khắc trong các bữa ăn sang trọng bên bờ biển và cảnh cả hai di chuyển bằng xe Fiat Jolly màu xanh. Cô chú thích ngắn gọn cho loạt ảnh: “Xin chào nước Ý”.

Chuyến đi của Jessica Alba và Danny Ramirez diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ của họ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Alba thông báo ly hôn nhà sản xuất phim Cash Warren vào tháng 1/2025. Sau đó, cô được cho là bắt đầu hẹn hò Danny Ramirez vào tháng 7 cùng năm. Ramirez công khai hình ảnh bên Jessica Alba trên Instagram vào ngày 10/1, còn nữ diễn viên bắt đầu đăng ảnh bạn trai lên trang cá nhân từ ngày 20/2.

Trước khi có mối quan hệ mới, Jessica Alba từng có cuộc hôn nhân với Cash Warren. Hai người có ba con chung, gồm Honor (18 tuổi), Haven (14 tuổi), và Hayes (9 tuổi). Sau ly hôn, đời sống cá nhân của nữ diễn viên tiếp tục là chủ đề được công chúng quan tâm, đặc biệt khi cô xuất hiện thường xuyên hơn bên Danny Ramirez.

Jessica Alba và Danny Ramirez đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ảnh: @Jessicaalba.

Kỳ nghỉ tại Ý diễn ra không lâu sau khi Jessica Alba và Danny Ramirez cùng tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vào ngày 3/7. Sự kiện được tổ chức tại Madison Square Garden, quy tụ nhiều ngôi sao. Jessica Alba đưa Danny Ramirez đi cùng với tư cách bạn đồng hành và sau đó đăng tải một số đoạn clip tình cảm của cả hai trong quá trình chuẩn bị cho buổi tiệc.

Trong một video trên TikTok, Danny Ramirez hôn Jessica Alba khi cô đang mặc áo choàng màu xám, quấn khăn trắng trên đầu và đắp miếng dưỡng mắt. Sau đó, video chuyển sang hình ảnh cả hai đã hoàn thiện trang phục để dự sự kiện.

Bài đăng của Jessica Alba được lồng nhạc ca khúc Love Story của Taylor Swift. Trong phần chú thích, nữ diễn viên viết: “Chúng tôi yêu tình yêu. Chúc mừng T&T – một đêm thật đẹp để chúc mừng hai bạn”.