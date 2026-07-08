Han So Hee gây chú ý tại show Dior Haute Couture ở Paris với váy hồng pastel, khoe vẻ đẹp thanh lịch. Sau ồn ào đời tư, nữ diễn viên đang nỗ lực lấy lại cân bằng.

Ngày 6/7, DAZED Korea công bố video ghi lại hình ảnh Han So Hee tại show Dior Haute Couture. Trong đoạn clip, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc dài buông xõa tự nhiên, diện mẫu váy hai dây màu hồng pastel. Trang phục có phom dáng mềm mại, điểm xuyết hoa 3D ở vai và eo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.

Bên cạnh đó, kiểu váy ôm nhẹ giúp Han So Hee tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Phần vai trần, lối trang điểm trong trẻo cùng mái tóc uốn gợn ôm lấy gương mặt càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, không kém phần sang trọng của cô.

Hình ảnh của Han So Hee tại show Dior Haute Couture ở Paris. Ảnh: Dazed.

Tại sự kiện, Han So Hee cùng nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng quốc tế theo dõi bộ sưu tập mới của Dior. Sau show diễn, cô dành thời gian ký tặng người hâm mộ, đồng thời giữ thái độ thân thiện, thoải mái trước ống kính.

Trong phần phỏng vấn được DAZED Korea đăng tải, Han So Hee chia sẻ: “Hiện tại tôi đang có mặt tại show Dior Couture. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi có cảm giác như được hòa mình cùng thiên nhiên nên rất mong chờ. Tôi sẽ thưởng thức show thật tốt rồi ra về”.

Sau những ồn ào đời tư từng khiến danh tiếng bị ảnh hưởng, Han So Hee đang cho thấy nỗ lực lấy lại sự cân bằng. Nữ diễn viên từng thừa nhận có những thời điểm chưa đẹp trong quá khứ, nhưng không muốn bị mắc kẹt trong tranh cãi. Thay vào đó, cô xem phản ứng của công chúng như một cách để tự nhìn lại bản thân, cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Han So Hee trở lại với Project Y, đóng cùng Jeon Jong Seo. Nữ diễn viên lựa chọn một nhân vật gai góc, khác với hình ảnh quen thuộc trước đây. Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong bản Hàn của The Intern cùng Choi Min Sik, tiếp tục cho thấy lịch trình hoạt động dày đặc.

Han So Hee đang cố gắng ổn định lại sự nghiệp sau thời gian dài liên tiếp vướng ồn ào.Ảnh: APlanet Entertainment.

Ngoài công việc diễn xuất, Han So Hee cũng gây chú ý bởi lối sống khá khác biệt so với hình ảnh một ngôi sao hàng đầu. Cô từng tiết lộ vẫn thỉnh thoảng phụ việc tại quán cà phê của bạn trong những ngày nghỉ, bởi không thích để bản thân dừng lại quá lâu.

Han So Hee sinh năm 1993, nổi tiếng với các bộ phim như Money Flower, Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, My Name, Dẫu biết, Soundtrack#1, Sinh vật Gyeongseong…

Đầu năm 2024, Han So Hee phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng vì công khai mối quan hệ với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Cuối năm, mẹ của Han So Hee là bà Shin nhận mức án treo trong 2 năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng. Mẹ nữ diễn viên vướng những cáo buộc liên quan đến việc thành lập địa điểm đánh bạc.