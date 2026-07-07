Minh tinh Charlize Theron táo bạo ở tuổi 50

Charlize Theron gây chú ý khi chia sẻ ảnh táo bạo trước thềm ra mắt "The Odyssey" tại London. Ở tuổi 50, diễn viên được khen trẻ trung, quyến rũ.

Theo The Sun, Charlize Theron trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hình ảnh gợi cảm trước buổi ra mắt phim The Odyssey tại London. Ở tuổi 50, nữ diễn viên Hollywood tiếp tục nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng quyến rũ và phong thái tự tin.

Hình ảnh gợi cảm của Charlize Theron. Ảnh: @Charlizeheron.

Trong bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Charlize Theron xuất hiện với tạo hình bán nude. Nữ diễn viên để tóc vuốt ngược, trang điểm nổi bật với son đỏ và tạo dáng ngoái nhìn về phía ống kính. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Bức ảnh được Charlize Theron chia sẻ trước khi cô tham dự thảm đỏ buổi ra mắt The Odyssey tại London. Trong dự án điện ảnh mới, minh tinh từng đoạt giải Oscar đảm nhận vai Circe, một nữ phù thủy quyền năng và bí ẩn. The Odyssey là tác phẩm sử thi giả tưởng có kinh phí khoảng 250 triệu USD .

Tại sự kiện ở London, Charlize Theron tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ váy đen sang trọng, có đường xẻ cao giúp tôn đôi chân săn chắc. Nữ diễn viên được nhận xét giữ phong độ ổn định, đồng thời vẫn duy trì hình ảnh quyến rũ, mạnh mẽ sau nhiều năm hoạt động ở Hollywood.

Charlize Theron vốn nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và thân hình cân đối. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, nữ diễn viên duy trì vóc dáng bằng cách kết hợp pilates, power yoga và đạp xe trong nhà. Ở tuổi 50, cô vẫn là một trong những gương mặt được chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Minh tinh Hollywood rạng rỡ trong buổi công chiếu The Odyssey tại London. Ảnh: @Charlizeheron.

Trước đó, Charlize Theron cũng từng gây chú ý khi cởi mở chia sẻ về đời sống cá nhân trong chương trình podcast Call Her Daddy. Minh tinh thừa nhận đời sống tình cảm ở tuổi 50 mang đến cho cô những cảm xúc mới mẻ.

“Tôi đang có kiểu tình cảm mà tôi chưa từng có ở tuổi 20 hay 30. Phần đó thật sự rất thú vị. Nhưng tôi không thấy nhớ việc có một mối quan hệ”, nữ diễn viên chia sẻ.