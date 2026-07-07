'Ái nữ trùm sòng bài Macau' giữa tin đồn trục trặc hôn nhân

Việc Hà Siêu Liên bất ngờ tới phim trường gặp Đậu Kiêu thu hút sự chú ý. Sau đó nam diễn viên lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Mới đây, nhiều trang giải trí Trung Quốc chia sẻ đoạn video Hà Siêu Liên bất ngờ đến phim trường thăm Đậu Kiêu. Trong clip, cô tiến đến từ phía sau khiến nam diễn viên ngạc nhiên, sau đó cả hai ôm nhau và thể hiện sự vui mừng khi gặp lại. Khoảnh khắc này được nhiều khán giả xem là động thái giúp xóa tan những đồn đoán về việc hôn nhân của cặp đôi gặp vấn đề.

Ngay sau đó, theo Sohu, trong cuộc phỏng vấn nhân dịp quảng bá bộ phim mới Chủ Giác, Đậu Kiêu lần hiếm hoi đề cập đến cách anh nhìn nhận các mối quan hệ. Nam diễn viên cho biết bản thân là người nghiêm túc trong cả công việc lẫn cuộc sống.

“Tôi rất nghiêm túc, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Nhưng tôi cũng biết khi nào cần phải nhượng bộ”, Đậu Kiêu chia sẻ.

Đậu Kiêu có lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Ảnh: 163.

Tuy nhiên, Đậu Kiêu cũng thừa nhận mỗi người có cách làm việc khác nhau. Trước đây, sự khác biệt này từng khiến anh cảm thấy khó thích nghi, nhưng theo thời gian, nam diễn viên học cách điều chỉnh bản thân.

“Không phải chuyện gì cũng cần phải tranh luận đến cùng. Khi cần kiên trì thì vẫn phải kiên trì, nhưng khi cần nhượng bộ cũng nên biết nhường một bước để mọi thứ trở nên tốt hơn”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ có những lúc cần thấu hiểu và điều chỉnh, thay vì cố gắng thay đổi đối phương. Dù những phát biểu trên chủ yếu đề cập đến công việc, nhiều khán giả cho rằng quan điểm này cũng phần nào phản ánh cách Đậu Kiêu nhìn nhận về đời sống hôn nhân.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ tại Bali vào năm 2023. Đám cưới từng trở thành tâm điểm chú ý bởi quy mô lớn cùng xuất thân đặc biệt của cô dâu – con gái của cố “vua sòng bạc” Macau Hà Hồng Sân. Sau khi kết hôn, cả hai vẫn duy trì sự kín tiếng, tập trung cho công việc riêng, song việc ít xuất hiện cùng nhau khiến họ nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vướng tin đồn trục trặc hôn nhân thời gian dài. Ảnh: Sohu.

Trước những suy đoán từ bên ngoài, cặp đôi từng lên tiếng phủ nhận và cho biết tình cảm vẫn ổn định. Đậu Kiêu cũng nhiều lần thể hiện quan điểm không muốn để những lời bàn luận trên mạng ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991 tại Hong Kong, là ái nữ của “vua sòng bạc Macau” quá cố Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Không chỉ được biết đến là tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu, Hà Siêu Liên còn theo đuổi con đường riêng, từng làm việc trong lĩnh vực kế toán, tham gia quản lý doanh nghiệp.

Với gia thế lẫy lừng, học vấn cao và sự nghiệp riêng đáng chú ý, Hà Siêu Liên được mệnh danh là một trong những “ái nữ tài giỏi” bậc nhất của gia tộc họ Hà.