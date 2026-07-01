Phim 'Chiếc kén' thay thế hình ảnh Trương Ngọc Ánh bằng AI

Sau nhiều đồn đoán, "Chiếc kén" ra mắt tại DANAFF 2026 với phần hình ảnh Trương Ngọc Ánh đã được chỉnh sửa bằng công nghệ.

Ngày 1/7, Chiếc kén (Chrysalis) có buổi chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Dự án là một trong 13 tác phẩm tranh giải ở hạng mục Phim châu Á tại Liên hoan phim năm nay.

Trước đó, bộ phim gây chú ý khi là dự án hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh và nhà sản xuất quốc tế, do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz cầm trịch. Ngoài vai trò sản xuất, Trương Ngọc Ánh cũng tham gia diễn xuất trong phim. Thời điểm nữ diễn viên bị bắt, số phận của tác phẩm từng bị đặt dấu hỏi.

Trong phim, Trương Ngọc Ánh thủ vai mẹ ruột của nhân vật chính, giữ vị trí quan trọng trong việc tạo nên bi kịch tuổi thơ và những tổn thương tâm lý của Daniel.

Nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Daniel cùng diễn viên Kiều Chinh tại buổi chiếu ngày 1/7. Ảnh: Thuận Minh.

Theo ghi nhận trong buổi chiếu chiều 1/7, hình ảnh và giọng nói của Trương Ngọc Ánh trong phim đã được chỉnh sửa. Ở những góc chính diện, gương mặt nhân vật thay đổi gần như hoàn toàn, khó nhận ra. Tuy nhiên, ở một số góc nghiêng, thấp thoáng vẫn có thể nhận thấy hình ảnh của Trương Ngọc Ánh. Biểu cảm của nhân vật cũng chưa thật sự mượt mà.

Dù vậy, vai diễn của Trương Ngọc Ánh khá nhỏ, chỉ xuất hiện trong một vài phân đoạn, nên nhìn chung việc thay thế không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm xem phim.

Trả lời Tri Thức - Znews, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Daniel cho biết: “Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để hoàn chỉnh hình ảnh nhất có thể. Dù công nghệ có tối tân, hiện đại đến đâu, việc tạo ra cảm xúc cho nhân vật vẫn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. AI cũng được sử dụng, bên cạnh các kỹ thuật như CGI, ADR (lồng tiếng thay thế). Với nhân vật người mẹ, mỗi giây xuất hiện đều rất quan trọng đối với cảm xúc. May mắn là chúng tôi có một diễn viên lồng tiếng rất tốt, nhưng quá trình này vẫn cần được xử lý rất kỹ lưỡng”.

Theo nhà sản xuất, việc dùng công nghệ để thay thế hình ảnh của Trương Ngọc Ánh khiến kinh phí sản xuất bị tăng lên 10%. Hiện Chiếc kén hiện trong quá trình xin giấy phép để được trình chiếu tại Việt Nam.

Trước đó, Trương Ngọc Ánh giữ vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim. Ảnh: BTC.

Chiếc kén (Chrysalis) là dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Mỹ. Phim do đạo diễn Jordan Schulz thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời của Sir Daniel K. Winn - nhà điêu khắc, doanh nhân và nhà sản xuất gốc Việt.

Bối cảnh phim mở ra tại Sài Gòn trước giải phóng, xoay quanh Daniel, cậu bé 6 tuổi phải trải qua biến cố chia lìa gia đình. Sau khi bị tách khỏi cha mẹ, Daniel sống cùng bà nội và tìm thấy nơi trú ẩn tinh thần trong những trang vẽ. Sau chiến tranh, nhân vật sang Mỹ định cư, để lại bà nội ở Việt Nam. Nhiều năm sau, cuộc gặp lại ngắn ngủi trước khi bà qua đời trở thành bước ngoặt lớn, đưa Daniel đến với con đường nghệ thuật.