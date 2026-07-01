'Tôi xấu hổ khi xem lại Gái nhảy'

Đạo diễn Lê Hoàng nói xấu hổ khi xem lại "Gái nhảy" vì kỹ thuật quá cũ. Dù vậy, ông cho rằng thông điệp xã hội của phim vẫn còn giá trị.

Sáng 1/7, chương trình gặp gỡ các đoàn phim tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - DANAFF IV diễn ra, với sự tham gia của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và ê-kíp sáng tạo đến từ Việt Nam và châu Á.

Trong khuôn khổ liên hoan phim năm nay, tác phẩm Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng được trình chiếu ở chương trình Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới. Tại sự kiện, đạo diễn có dịp chia sẻ về bộ phim từng gây chú ý lớn khi ra mắt hơn 20 năm trước.

“Thật lòng mà nói, cái cũ nhất của Gái nhảy là kỹ thuật. Nói thật là quá tệ. Âm thanh, ánh sáng, quay phim đều tồi. Thật sự, khi xem lại, tôi rất xấu hổ. Thật ra hồi đó công nghệ của chúng ta kém quá. Nếu các bạn xem trên YouTube, sẽ xem không nổi. Đó là điều làm tôi đau đớn”, đạo diễn nói.

Lê Hoàng tại buổi gặp gỡ báo giới tại DANAFF IV. Ảnh: BTC.

Dù vậy, Lê Hoàng cho rằng nội dung và thông điệp của phim vẫn mang lại cho ông nhiều suy nghĩ. Theo đạo diễn, hơn hai thập niên trước, HIV/AIDS là vấn đề xã hội nổi bật, gắn với cái chết. Hiện nay, căn bệnh này ít được nhắc đến hơn vì y học đã có những tiến bộ nhất định.

Ông nói thêm: "Còn về cách làm phim, bây giờ tôi thấy nó vẫn phù hợp, vì nó không có công thức. Phim đó cũng trình bày một thực trạng xã hội, người ta không hư hỏng vì nghèo hay dốt, mà là vì nhận thức. Hồi đó, khi cô diễn viên cuối phim nói rằng: 'Hãy cứu lấy tôi, tôi không muốn chết', thật sự nó rất thật. Nên thông điệp của phim, bản thân tôi thấy nó rất đau đớn".

Khi Tri Thức - Znews đặt câu hỏi về việc những phim sau này của ông không thành công, nhận nhiều ý kiến trái chiều, đạo diễn không phủ nhận. "Tôi muốn nói rằng một khi đã dính vào nghệ thuật, dù là ca sĩ hay diễn viên, đã làm thì họ sẽ làm đến chết thôi. Còn cách họ nói, nhiều khi cũng chỉ là khiêm tốn. Vì thế, nhiều phim nói về những nghệ sĩ hết thời thực sự rất hay, ray rứt. Người nghệ sĩ là vậy, đôi khi họ lỗi thời thật, nhưng rất khó chấp nhận mình lỗi thời", Lê Hoàng tâm sự.

Về việc có tiếp tục làm phim hay không, Lê Hoàng cho biết ông vẫn còn những dự án dang dở, thậm chí có phim chỉ còn một tuần nữa là bấm máy nhưng ông quyết định dừng lại. Theo đạo diễn, ở giai đoạn này, điều ông quan tâm không chỉ là một kịch bản hấp dẫn hay khả năng thu hút khán giả.

Lê Hoàng chia sẻ cảm xúc lẫn lộn khi xem lại Gái nhảy.

“Có thể phim rất hay, kịch bản hấp dẫn, nhưng nếu người xem không thấy phim chạm tới nỗi đau của mình, không liên hệ được với chính mình, tính xã hội của phim không có, thì cũng không hay. Nếu chỉ có thương mại không thì không được, vì thời gian của mình, sức lực của mình không còn nhiều nữa”, đạo diễn chia sẻ.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7, với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Năm nay, sự kiện giới thiệu 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu, gồm hai hạng mục tranh giải chính là Phim châu Á và Phim Việt Nam. Bên cạnh trình chiếu, DANAFF IV còn mở rộng hoạt động giao lưu, hội thảo, đào tạo tài năng trẻ và kết nối công nghiệp điện ảnh quốc tế.