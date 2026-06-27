Tiếc cho Chi Pu

Với "EXs", Chi Pu cho thấy tham vọng xây dựng một album đa dạng về chất liệu, hình ảnh. Song, dự án vẫn lộ rõ những hạn chế đã theo cô nhiều năm và chưa tạo sức hút như kỳ vọng.

Chi Pu là trường hợp tương đối thú vị của Vpop một thập kỷ trở lại đây. Cô không sở hữu giọng hát nổi trội, thậm chí từng nhận không ít ý kiến trái chiều kể từ khi lấn sân sang ca hát; cũng chưa cho thấy rõ khả năng sáng tác hay sự nhạy bén đặc biệt với âm nhạc ở vai trò người sáng tạo. Dẫu vậy, sự kiên trì trong nhiều năm, ngày càng chỉn chu hơn trên con đường mình đã chọn - đã giúp cô trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của làng nhạc Việt.

Bốn năm sau quyết định hủy bỏ album đầu tay bởi làn sóng chỉ trích, Chi Pu chính thức trở lại với một sản phẩm phòng thu đúng nghĩa. Lần này, khác với giai đoạn từng đối diện nhiều phản ứng gay gắt, cô đã có một hành trình đủ dài để tích lũy kinh nghiệm, phần nào chứng minh bản thân ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn.

Album mới - EXs, tiếp tục cho thấy cách Chi Pu hoạt động trong showbiz từ trước đến nay: luôn cố gắng đầu tư tốt nhất trong khả năng có thể, từ chất lượng sản xuất đến concept hình ảnh. Tuy nhiên, hiệu ứng mà sản phẩm tạo ra vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trong khi đó, bản thân nữ nghệ sĩ vẫn vướng những hạn chế đã theo mình suốt chiều dài sự nghiệp.

Phối khí đa dạng và đầu tư

Với chủ đề xoay quanh người yêu cũ, những tổn thương và sự kiêu hãnh của một cô gái sau chia tay, EXs cho thấy nỗ lực xây dựng một bức tranh cảm xúc đa dạng. Qua 9 ca khúc, album trải rộng trên nhiều chất liệu âm nhạc, từ dance pop sôi động, những nhịp house dồn dập, thời thượng cho đến các bản ballad giàu cảm xúc. Sự phong phú ấy cũng được thể hiện ở đội ngũ sản xuất, khi mỗi producer tham gia đều mang đến một màu sắc riêng.

Với Pixel Neko, một producer vốn có thế mạnh ở những bản pop tiết tấu, phần nào pha màu hip hop, anh thể hiện khá tốt trong các ca khúc pop sôi động. Xưng tội là một ví dụ tiêu biểu: một bản dance pop được dàn dựng thông minh, lấy tiếng trống house làm điểm nhấn. Dù không sử dụng quá nhiều âm thanh lạ tai, ca khúc vẫn giữ được sự thú vị nhờ cách biến đổi tiết tấu, cùng những lớp âm thanh được sắp xếp linh hoạt.

EXs được sản xuất bởI 5 producer: 2pillz, Pixel Neko, Nguyễn Phúc Thiện, LNK, DUCNN.

Trong khi đó, với Thiên Sứ và Thao Túng, Pixel Neko lại đưa vào những âm thanh mang màu sắc indie pop vốn là đặc trưng của bản thân. Trong đó, Thao Túng đem đến nhiều không gian hơn để nam producer phô diễn khả năng, với giai điệu ngắn và nhiều khoảng trống. Ở một single mà phần sáng tác chưa thật sự nổi bật, Pixel Neko cố gắng giữ chân người nghe bằng cách thay đổi cấu trúc âm thanh, liên tục biến chuyển, làm giàu không gian âm nhạc cho ca khúc. Song bấy nhiêu vẫn chưa đủ để che lấp phần giai điệu và ca từ còn thiếu điểm nhấn.

Góp mặt trong hai sản phẩm, 2pillz cho thấy hai diện mạo khá khác nhau. Ở Tối nay em muốn nghe gì, nam producer trở lại với chất Afro pha R&B, vốn xuất hiện xuyên suốt trong các sản phẩm của anh thời gian qua. Trên nền đó, bản phối được triển khai bằng bassline mềm mại, cùng các tiết tấu đảo phách được đặt vừa đủ để tạo cảm giác phóng khoáng và gợi cảm, dù nhìn chung vẫn nằm trong vùng thẩm mỹ khá quen thuộc của 2pillz.

Ngược lại, với lead single MIRROR, phần verse đầu vẫn còn thấp thoáng vài âm thanh gợi mở không gian quen thuộc của 2pillz. Tuy nhiên, càng về sau, ca khúc càng tiến sâu hơn vào địa hạt dance-pop. 2pillz không cố nhồi thêm quá nhiều ý tưởng để phô diễn, mà chọn lặp lại một motif trống quen thuộc, từ đó đẩy cảm giác căng dần cho bản phối. Ca khúc cũng mở ra một không gian u tối hơn hẳn, với phần bass dày, tối và có sức nặng.

Hai ca khúc mang màu sắc ballad trong album là Quên em đi và 55 được giao cho LNK - một trong những cái tên từng đứng sau album Xoay tròn của Hoàng Dũng. Chưa bàn đến việc hát ballad vẫn là một thử thách khó nhằn với Chi Pu, LNK đã đem đến hai bản phối khá ổn, không quá đặc sắc nhưng cho thấy sự chỉn chu, sạch sẽ. Chưa kể, cả hai ca khúc vẫn cố gắng tạo khác biệt bằng những lớp âm thanh điện tử được đan xen vừa phải.

Đáng tiếc, điểm ít ấn tượng nhất về mặt phối khí lại đến từ producer kỳ cựu Nguyễn Phúc Thiện. Cách xử lý trong Thiên đường cô đơn tương đối cơ bản, với những âm thanh đã quá quen thuộc, chưa tạo được sự thú vị khi nghe.

Hạn chế về giọng hát và kém hấp dẫn về truyền thông

Giọng hát của Chi Pu vẫn luôn là tâm điểm bàn luận mỗi khi nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm mới. Từ thời điểm bắt đầu sự nghiệp ca hát, cô nhiều lần bị nhận xét có cột hơi yếu, giọng mỏng, dễ phô chênh khi xử lý. Tuy vậy, những năm qua, ê-kip của Chi Pu đã luôn biết cách “đo ni đóng giày” cho nữ ca sĩ, từ lựa chọn những ca khúc có quãng không quá rộng, đến việc ưu tiên các bản dance-pop giàu tiết tấu, san sẻ áp lực cho giọng hát.

Chi Pu có những nỗ lực cải thiện giọng hát, nhưng chưa thật sự hoàn thiện.

Sau nhiều năm, những nỗ lực và sự tiến bộ của Chi Pu là điều có thể ghi nhận. Tuy nhiên, với một album trải dài, đòi hỏi nghệ sĩ phải thể hiện khả năng ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, thử thách này dường như vẫn có phần quá sức với nữ ca sĩ.

Trong các bản pop giàu tiết tấu, không đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp như MIRROR hay Xưng tội, Chi Pu cho thấy sự phù hợp nhất định với âm sắc mỏng của mình. Giọng hát của cô có thể hòa vào tổng thể bản phối như một nhạc cụ trên nền bass sôi động, dày đặc. Cách nhả chữ của Chi Pu trong những đoạn hook ngắn cũng tạo được cảm giác khá gọn gàng, có độ “sang” nhất định.

Dù vậy, bước sang Thiên Sứ, một bản pop có cấu trúc phức tạp hơn, đòi hỏi người hát phải liên tục biến chuyển trong cách xử lý, Chi Pu bắt đầu lộ rõ sự hụt hơi. Ngay từ đoạn chuyển giữa lối hát pop sang hơi hướm dân gian đương đại ở nửa đầu, phần thể hiện đã tạo cảm giác khá thô. Đến những đoạn hát nói, cách xử lý tiếp tục bị cứng, thiếu cảm xúc.

Khi bước sang địa hạt ballad với Quên em đi hay 55, giọng hát của Chi Pu được kiểm soát ở mức nghe được, không thực sự cảm xúc nhưng ít phô bày những điểm yếu. Tuy nhiên, khi đặt trong những bản phối và sáng tác không quá đặc biệt, tổng thể hai ca khúc chỉ dừng lại ở mức nghe ổn.

Về mặt sáng tác, phần lớn ca khúc trong album được chấp bút bởi Vũ Phụng Tiên. Tuy nhiên, chất lượng sáng tác nhìn chung chưa thật sự đồng đều. Một số ca khúc tạo được cảm giác dễ nghe (Tối nay em muốn nghe gì), nhưng cũng có những bài hoàn toàn thiếu thuyết phục. Thậm chí, ngay trong cùng một ca khúc, vẫn có sự đan xen giữa những phần ổn và những đoạn không mấy đặc biệt (Thiên Sứ).

Hạn chế lớn nhất của album nằm ở phần lời, với những ca từ có phần phô trương, thiếu tinh tế. Một số câu hát còn tạo cảm giác hô hào, sáo rỗng, thậm chí hơi “đao to búa lớn”, chẳng hạn trong track Thiên Sứ: “Ta độc nhất/ Ta là phúc phận/ Ta chẳng phải thứ giáo điều nhạo báng/ Niềm kiêu hãnh của ta là vô hạn”.

Tin được không có lẽ là ca khúc vừa vặn nhất với Chi Pu. Bài hát không đặt cô vào những thử thách quá nặng về kỹ thuật hay cảm xúc, mà vận hành trên một cấu trúc pop gọn gàng, điểm nhấn đặt vào phần hook bắt tai, có sự thú vị nhất định. Sự xuất hiện của Amber Liu trong phần hòa giọng cũng được đặt để khá hợp lý.

Thành tích của EXs không quá nổi bật.

Rõ ràng, sự đầu tư của Chi Pu trong album lần này là điều không thể phủ nhận, đặc biệt ở phần production và hình ảnh. Song, những ngày qua, thành tích của EXs lại khá khiêm tốn, chưa tạo được sức hút rõ rệt trên các nền tảng nghe nhạc lẫn mạng xã hội. Bản thân chất lượng album cũng không quá đặc biệt nếu đặt cạnh những sản phẩm được phát hành trong thời gian gần đây của Vpop.

Thực chất, vẫn có không ít nghệ sĩ không có thế mạnh về giọng hát nhưng vẫn tạo ra được những dự án âm nhạc phòng thu chất lượng, đơn cử như Hoàng Thùy Linh, hay AMEE (MỘNGMEE), nhờ biết khai thác tốt cá tính âm nhạc và lựa chọn chất liệu phù hợp. Song đáng tiếc, với EXs, Chi Pu vẫn chưa thật sự làm được điều đó một cách trọn vẹn.