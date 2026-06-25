Thị trường ra sao sau thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

Công văn mới của Cục Điện ảnh khiến các nhà sản xuất phim kinh dị Việt đứng trước áp lực phải điều chỉnh. Trong lúc đó, phim lịch sử được dự báo sẽ phủ sóng giai đoạn tới.

Những ngày trung tuần tháng 6, giới sản xuất phim nói riêng và những người quan tâm đến điện ảnh Việt không khỏi xôn xao khi Cục Điện ảnh đưa ra thông báo khẩn liên quan đến dòng phim kinh dị. Trong đó, Cục trưởng Đặng Trần Cường chỉ ra rằng thời gian qua, phim kinh dị có xu hướng gia tăng, tập trung quá mức vào các yếu tố bạo lực, máu me, mê tín hoặc giật gân. Từ đó, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị sản xuất, nhà làm phim cân nhắc, thận trọng hơn trong việc lựa chọn và khai thác loại này.

Công văn trên nhận được sự quan tâm lớn bởi trong thời gian qua, đặc biệt ở quý II (tháng 4-6/2026), kinh dị đang là thể loại áp đảo thị trường, giúp nhiều hãng phim kiếm bộn tiền. Cụ thể, trong 13 phim ra mắt giai đoạn này, 4/5 phim kinh dị đều lãi lớn, từng vươn lên nhóm đầu phòng vé; trong khi 8 dự án không phải kinh dị đều rơi vào tình trạng thua lỗ.

Vì lẽ đó, theo các nhà sản xuất phim, công văn về thể loại phim kinh dị của Cục Điện ảnh được cho là sẽ có tác động không nhỏ, thậm chí có thể làm thay đổi đáng kể bức tranh phim Việt trong giai đoạn tới.

“Những phim kinh dị đang sản xuất dang dở sẽ bị ảnh hưởng”

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hồ Xuân Phú, nhà sản xuất của chuỗi phim linh dị dân gian (Quỷ cẩu, Linh miêu, Heo năm móng…) nhận định với công văn hiện tại, các dự án đã được cấp phép phát hành sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tác động thực tế có lẽ sẽ nằm ở các dự án còn trên giấy, hoặc đang sản xuất dang dở.

“Tôi không nghĩ đây là quá bất ngờ, vì xu hướng phim kinh dị tăng nóng thì ai trong nghề cũng thấy, và một sự điều chỉnh, định hướng là có thể lường trước. Dù vậy, về cách ứng phó chung, tôi cho rằng không nên trì hoãn hay hoảng loạn đập đi làm lại, mà là rà soát lại trọng tâm dự án. Một số thay đổi về hình thức bên ngoài mà không ảnh hưởng tới cái cốt lõi bên trong vẫn có thể được xử lý trong quá trình sản xuất, hoặc hậu kỳ”, anh phân tích.

Sau công văn mới của Cục Điện ảnh, các nhà sản xuất phim kinh dị đứng trước áp lực phải thay đổi.

Dù vậy, theo nhà sản xuất, cái khó nhất hiện tại là xác định cái kinh dị nào có thể làm được và cái nào không. Vì trong sáng tạo, ranh giới giữa “tín ngưỡng dân gian” và “mê tín dị đoan” khá mông lung, thiên về cảm giác nhiều hơn. Có thể một số hình ảnh hợp với người này, nhưng lại chưa đủ đô với người khác.

Theo thông tin, trong số những phim kinh dị đã bước vào quá trình sản xuất, Tai ương được xem là một trong những dự án đáng chú ý nhất, với kinh phí lớn và quy tụ dàn sao đình đám. Vì lẽ đó, trước những định hướng mới từ Cục Điện ảnh, tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ với của Tri Thức - Znews, Hằng Trịnh - CEO của Skyline Media (đơn vị đầu tư và sản xuất Tai ương), cho biết Công văn mới của Cục Điện ảnh không phải là hạn chế phim kinh dị, mà chỉ muốn định hướng, vừa phát triển thị trường, vừa xây dựng môi trường văn hóa đa dạng, lành mạnh. Song với việc Tai ương đã bước vào quá trình sản xuất, CEO Skyline Media không tránh khỏi những lo lắng.

“Tôi cũng như các nhà sản xuất phim khác, sẽ phải có hướng chuẩn bị cho bộ phim sắp ra mắt của mình. Điều này sẽ rất đau đầu với một dự án đang trong quá trình sản xuất như Tai ương. Ở thời điểm này, rất khó để thay đổi điều gì quá lớn, nên ê-kíp sẽ chuẩn bị một vài phương án về hậu kỳ để bộ phim phù hợp nhất có thể. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản chất kịch bản Tai ương giàu tính nhân văn, nội dung có ý nghĩa, nên đây không phải là vấn đề quá lớn”, NSX Hằng Trịnh cho biết.

Cũng theo chị, còn tùy vào từng giai đoạn cụ thể để xem có thể chuẩn bị được gì hay không. Nếu dự án mới chỉ đang trong quá trình phát triển, công văn này sẽ giúp nhà sản xuất tính toán lại xem cần làm gì để phù hợp với định hướng mới. Còn nếu đã bước vào quá trình sản xuất, việc viết lại kịch bản hay không là một quyết định rất lớn.

“Mỗi nhà sản xuất sẽ phải tự xem xét, sắp xếp lại và quyết định nên làm gì với kịch bản của mình. Bởi tâm linh là một phạm trù rất khó xác định”, NSX Tai ương nói thêm.

Với quan điểm của NSX Nguyễn Cao Tùng, những phim đã hoàn thành và có định hướng nội dung rõ ràng, không phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố máu me, bạo lực hay hù dọa cực đoan thì khả năng thích ứng sẽ tốt hơn. Trong khi đó, những dự án xây dựng toàn bộ sức hút dựa trên các cảnh sốc, khai thác các yếu tố tâm linh/hù dọa sẽ gặp rất nhiều áp lực.

“Một nền điện ảnh trưởng thành không thể chỉ dựa vào một thể loại duy nhất, nếu không khéo, Việt Nam sẽ như Indonesia, nơi đến 70% phim kinh dị. Tuy nhiên, tôi cũng đã họp với đạo diễn của 2 bộ phim mà chúng tôi đang làm hậu kỳ, để rà soát lại bản dựng phim”, NSX Mắt Biếc chia sẻ.

Phim kinh dị liên tục thắng lớn tại rạp Việt 2 năm qua.

Phim lịch sử thống lĩnh rạp Việt?

Cũng theo Nguyễn Cao Tùng, trong vài năm tới, rạp Việt sẽ chứng kiến sự đa dạng hơn. Trong đó, phim lịch sử, chiến tranh, văn hóa dân gian, tiểu sử nhân vật và các tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn.

“Việc hiện nay có rất nhiều dự án lịch sử được công bố cho thấy các nhà sản xuất đang nhìn thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam. Tôi cũng tập trung vào sản xuất 2 phim mang nội dung văn hóa/cách mạng trong thời gian sắp tới, thay vì đặt trọng tâm vào các phim kinh dị cho năm 2027”, ông cho biết.

Tuy nhiên, Nguyễn Cao Tùng cũng nhấn mạnh rằng lịch sử không phải "mỏ vàng" mới để thay thế kinh dị. Nếu làm phim lịch sử chỉ vì chạy theo xu hướng thì vẫn có thể thất bại như bất kỳ thể loại nào khác.

Trong khi đó, NSX Hằng Trịnh chỉ ra, hiện có hơn 10 phim Việt về đề tài lịch sử sắp ra mắt. Bởi lẽ, thành công của Mưa đỏ mang lại nhiều cảm hứng, giúp các nhà sản xuất có thêm niềm tin để dám thực hiện những bộ phim lớn trong những năm tiếp theo.

“Cộng với định hướng này của Cục Điện ảnh, tôi tin rằng cục diện phim Việt sẽ có nhiều sự thay đổi. Dòng phim thương mại thuần túy có thể sẽ được cân bằng hơn, kể những câu chuyện giàu chất văn học, lịch sử, chiến tranh. Đây là một nét mới của thị trường”, Hằng Trịnh nói.

Tuy nhiên, chị cũng cho biết sự cân bằng này sẽ dẫn tới điều gì thì hiện cũng rất khó nói. Một, hai phim như Địa đạo hay Mưa đỏ chưa thể giúp kết luận rõ ràng rằng phim lịch sử là thể loại ăn khách hay không.

Đồng quan điểm, NSX Hồ Xuân Phú cho biết anh cảm thấy vừa mừng vừa lo trước làn sóng phim lịch sử.

Hàng chục dự án phim lịch sử đã bắt tay vào quá trình sản xuất.

“Tôi mừng vì đây là mảnh đất giàu có mà điện ảnh Việt khai thác còn ít, nhưng cũng mong nó đừng lặp lại đúng vết xe của kinh dị, tức là thấy một thể loại được ưu tiên thì cả thị trường đổ xô vào, nhưng chưa hẳn là ai làm cũng sẽ ra một sản phẩm chỉn chu và chất lượng. Một phim lịch sử làm hời hợt còn nguy hiểm hơn là một phim kinh dị dở”, anh chia sẻ.

Theo quan điểm của Hồ Xuân Phú, thị trường cần không phải là đổi từ "trend kinh dị" sang "trend lịch sử", mà là sự đa dạng và tử tế ở mọi thể loại.

“Điện ảnh Việt hiện nay có rất nhiều nhà làm phim đang theo đuổi góc nhìn riêng và những câu chuyện thật sự sáng tạo. Chính lớp người đó mới là phần bền vững nhất của thị trường. Tôi cũng rất kỳ vọng khán giả Việt mỗi tuần ra rạp sẽ có nhiều lựa chọn hơn với những thể loại đa dạng”, anh chốt lại.