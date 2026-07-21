Diễn viên 'Godzilla vs Kong' qua đời ở tuổi 18

Kaylee Hottle, sao nhí của "Godzilla vs Kong", qua đời ở tuổi 18 sau tai nạn ôtô tại Mỹ. Sự ra đi của cô khiến khán giả tiếc thương.

Theo Page Six, Kaylee Hottle, nữ diễn viên khiếm thính được biết đến với vai Jia trong loạt phim Godzilla vs Kong, qua đời ở tuổi 18 sau một vụ tai nạn giao thông tại bang Maryland, Mỹ.

Ngày 21/7, ông Joshua Hottle, cha của Kaylee Hottle, xác nhận tin buồn với TMZ. Ông cũng chia sẻ trong một buổi phát trực tiếp kéo dài khoảng 23 phút trên Facebook.

Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18. Ảnh: @Kaylee.

Joshua cho biết ông đang ở bang Texas khi nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng thông báo về vụ tai nạn tại Maryland. Sau đó, gia đình tiếp tục nhận tin tim của Kaylee đã ngừng đập khi cô được đưa tới bệnh viện. Ông sẽ bay đến Maryland để làm thủ tục nhận thi thể con gái.

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội gửi lời chia buồn tới gia đình. Trong phần bình luận dưới bài đăng của Joshua, bạn bè và những người quen biết nói Kaylee là một cô gái thông minh, tốt bụng.

Kaylee Hottle sinh năm 2007 tại Atlanta, bang Georgia, và lớn lên ở Austin, bang Texas. Cô từng theo học tại Trường dành cho người khiếm thính Texas và bắt đầu diễn xuất từ năm 9 tuổi. Công việc đầu tiên của Kaylee là tham gia quảng cáo cho Glide, ứng dụng nhắn tin bằng video được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người khiếm thính và người nghe kém.

Năm 2021, Kaylee lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Jia trong Godzilla vs Kong. Nhân vật là một cô bé sống trên Đảo Đầu Lâu cùng tiến sĩ Ilene Andrews, và có khả năng giao tiếp với Kong bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Kaylee Hottle được biết đến với vai Jia trong Godzilla vs Kong và Godzilla x Kong: The New Empire.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, Rebecca Hall đã học ngôn ngữ ký hiệu Mỹ để giao tiếp với Kaylee trên trường quay. Kaylee từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để diễn viên khiếm thính đảm nhận những nhân vật có hoàn cảnh tương tự. Theo cô, diễn viên khiếm thính hiểu rõ ngôn ngữ cũng như văn hóa của cộng đồng mình, qua đó có thể thể hiện nhân vật chân thực hơn.

Năm 2024, Kaylee tiếp tục đóng vai Jia trong Godzilla x Kong: The New Empire. Ngoài loạt phim về Godzilla và Kong, cô còn đảm nhận vai Joon trong một tập thuộc mùa 4 của loạt phim truyền hình Magnum P.I..