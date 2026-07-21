Vợ Công Lý xin lỗi

Sau khi đăng tải clip có chú thích gây tranh cãi, vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận bản thân.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng tải clip kèm theo chú thích được cho là để đáp trả anti-fan. Nhiều khán giả tranh luận và cho rằng chú thích đó không phù hợp. Sau khi gây tranh cãi, Ngọc Hà xóa bỏ clip và khẳng định phần chú thích chỉ là câu nói vui mang tính hài hước.

“Nếu xem trọn vẹn clip, mọi người sẽ thấy tôi đã nói rất rõ đó chỉ là lời đùa vui, không mang bất kỳ ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai. Trong suốt thời gian qua, hàng ngày tôi vẫn nhận được rất nhiều bình luận thô tục, khiếm nhã hướng về vợ chồng tôi. Tuy vậy, tôi chưa từng phản ứng bằng những lời lẽ thiếu văn hóa hay xúc phạm lại bất kỳ ai. Tôi luôn tâm niệm sự tử tế cần được giữ gìn, ngay cả khi mình không nhận lại được sự tử tế”, Ngọc Hà chia sẻ.

Vợ Công Lý lên tiếng sau khi vướng tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Theo Ngọc Hà, cô nhận được góp ý cách đùa của bản thân chưa phù hợp, khiến một số người cảm thấy khó chịu hoặc cho rằng cô ngạo mạn. Vợ Công Lý tôn trọng những ý kiến đó và nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.

“Nếu câu nói vui của tôi vô tình làm ai đó không thoải mái, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng trong cách thể hiện và suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có. Cảm ơn những người đã góp ý bằng sự thiện chí để tôi có cơ hội hoàn thiện mình hơn mỗi ngày”, cô bày tỏ.

Thời gian qua, vợ Công Lý vài lần tâm sự về quá trình chăm sóc chồng sau khi nghệ sĩ bị bệnh. Hồi tháng 6, cô phủ nhận thông tin ông xã được tài trợ chi phí chữa bệnh ở Nhật Bản suốt 3 năm.

"Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai, chưa từng kêu gọi quyên góp, chưa từng đến nhà bất kỳ ai để xin tiền chữa bệnh. Mọi chi phí điều trị đều là từ mồ hôi, công sức lao động của gia đình tôi", cô chia sẻ thông qua trang cá nhân.