Đài truyền hình Hàn Quốc khủng hoảng vì bản quyền World Cup

JTBC rơi vào khủng hoảng tài chính sau khi không trả đúng hạn khoản vay 20,6 tỷ won. Nhà đài chịu sức ép từ gói bản quyền World Cup, Olympic đắt đỏ và quảng cáo ế ẩm.

Theo Yonhap, JTBC, một trong những đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, đang đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng, không thể thanh toán một số khoản nợ đúng hạn. Ngay sau đó, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Hàn Quốc đã hạ mạnh điểm tín nhiệm của nhà đài. Xếp hạng tín dụng ngắn hạn, gồm thương phiếu doanh nghiệp và trái phiếu ngắn hạn điện tử, cũng bị hạ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, một trong những gánh nặng lớn của JTBC đến từ việc mua bản quyền các sự kiện thể thao quốc tế. Nhà đài này từng giành quyền phát sóng các kỳ Olympic từ năm 2026 đến 2032, cùng World Cup 2026 và 2030. Quy mô đầu tư cho các gói bản quyền này được ước tính lên tới khoảng 500 triệu USD .

JTBC không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn. Ảnh: New1.

Áp lực càng rõ hơn sau Olympic mùa đông Milano - Cortina 2026. Khi đó, JTBC độc quyền phát sóng Olympic tại Hàn Quốc, song không bán lại được bản quyền cho các đài truyền hình khác. Cũng từ đó, việc không phủ sóng rộng trên nhiều nền tảng khiến Olympic không tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng; tỷ suất người xem lễ khai mạc chỉ đạt 1,8%, thấp hơn nhiều so với các kỳ Olympic trước. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng thu hồi vốn từ các gói bản quyền thể thao đắt đỏ mà JTBC đã mua.

World Cup 2026 cũng đặt ra bài toán lớn đối với JTBC khi đây là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Riêng quyền phát sóng giải đấu tại Hàn Quốc có giá khoảng 125 triệu USD , buộc nhà đài phải tính đến phương án bán lại bản quyền cho các đối tác nhằm thu hồi một phần chi phí đầu tư.

Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán, chỉ có KBS tham gia mua lại bản quyền, trong khi MBC và SBS không đạt được thỏa thuận.

Việc không thể thu hồi vốn từ bản quyền World Cup và Olympic được cho là nguyên nhân lớn khiến JTBC rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Trong thông cáo, JTBC giải thích: “Khi môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, tập trung vào nền tảng số và OTT, thị trường quảng cáo truyền hình bị thu hẹp mạnh, cùng với các điều kiện bên ngoài xấu đi, tình trạng mất khả năng thanh toán đối với một số khoản nợ đã phát sinh”.

JTBC đồng thời cho biết hoạt động sản xuất và phát sóng các chương trình, trong đó có bản tin và các nội dung thể thao lớn, vẫn diễn ra bình thường.

JTBC là một đài truyền hình tư nhân của Hàn Quốc, thuộc tập đoàn truyền thông JoongAng Group, bắt đầu phát sóng từ năm 2011. Đây không phải đài truyền hình mặt đất như KBS, MBC hay SBS mà hoạt động chủ yếu trên hệ thống truyền hình cáp và trả phí. JTBC nổi bật với các chương trình thời sự, điều tra, giải trí và phim truyền hình ăn khách như SKY Castle, Itaewon Class, The World of the Married… Những năm gần đây, đài này cũng tham gia mạnh vào mảng bản quyền thể thao quốc tế.