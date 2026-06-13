Đêm diễn mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc ở Rạp xiếc gần 1.400 tỷ đồng tại TP.HCM

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Sau nhiều chờ đợi, tối 12/6, Mơ Show, vở diễn nghệ thuật xiếc - rối do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tổ chức, đã được công diễn tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ. Tác phẩm được thực hiện nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đánh dấu bước phát triển mới của sân khấu xiếc - rối khi kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại và không gian biểu diễn mới của thành phố.
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Vở diễn quy tụ khoảng 150 nghệ sĩ trong và ngoài nước, tham gia nhiều loại hình như xiếc, múa rối và múa đương đại. Tổng đạo diễn của Mơ Show là Dương Thảo, đạo diễn xiếc Quốc Công. Ê-kíp sáng tạo được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau nhằm tạo nên một tác phẩm tổng hợp, có tính thử nghiệm cao trong cách tiếp cận sân khấu đương đại.
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Với thời lượng khoảng 70 phút, Mơ Show đưa khán giả bước vào hành trình trưởng thành của một đứa trẻ, từ khoảnh khắc chào đời, lần đầu cảm nhận ánh sáng và sự sống, cho đến khi lớn lên, nhận diện những cung bậc cảm xúc trong thế giới nội tâm của mình.
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Qua từng lớp cảnh, nhân vật trung tâm dần hình thành đời sống tinh thần và thiên hướng nghệ thuật. Trong đó, nghệ thuật múa rối giữ vai trò dẫn dắt mạch truyện, tạo nên sự mềm mại và chất tự sự, trong khi xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn của con người.
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Trong đêm công diễn 12/6, khán phòng nhiều lần vang lên tiếng vỗ tay trước các màn nhào lộn trên cao, đi dây thăng bằng và cảnh kết có nhiều nghệ sĩ bay giữa không trung. Nhiều khán giả nhỏ tuổi tỏ ra thích thú, đặc biệt phấn khích trong phần múa rối nước, đu dây.
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Một số ý kiến cho rằng vở diễn có nhịp cảm xúc tốt, dễ tiếp cận và giữ được sự tập trung của người xem trong suốt thời lượng hơn một giờ, tạo nên trải nghiệm giải trí trọn vẹn.
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Điểm nổi bật của vở diễn là ứng dụng nhiều công nghệ sân khấu (mapping 3D, ánh sáng, quả cầu ma thuật, hiệu ứng lửa, CO₂ và sân khấu nước) nhằm mở rộng không gian biểu đạt. Sân khấu không cố định mà liên tục thay đổi theo từng lớp cảm xúc, tạo cảm giác như một thế giới đang hình thành và chuyển động. Công nghệ trở thành một phần của ngôn ngữ kể chuyện, giúp khán giả cảm nhận rõ sự chuyển biến từ không gian hiện thực sang không gian mang tính giấc mơ và biểu tượng.
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Thông qua hành trình của đứa trẻ, Mơ Show gửi gắm thông điệp về ước mơ, sự trưởng thành và khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, sân khấu còn được nhìn nhận là bước thử nghiệm quan trọng của nghệ thuật xiếc - rối Việt Nam trong việc kết hợp công nghệ và biểu diễn truyền thống. Trả lời phỏng vấn sau chương trình, nhiều khán giả nhận xét đây là chương trình ấn tượng, mãn nhãn và hy vọng góp phần khiến nghệ thuật xiếc ở TP.HCM thu hút thêm khán giả, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.