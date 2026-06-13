Đêm diễn mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc ở Rạp xiếc gần 1.400 tỷ đồng tại TP.HCM

Sau nhiều chờ đợi, tối 12/6, Mơ Show, vở diễn nghệ thuật xiếc - rối do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tổ chức, đã được công diễn tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ. Tác phẩm được thực hiện nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đánh dấu bước phát triển mới của sân khấu xiếc - rối khi kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại và không gian biểu diễn mới của thành phố.