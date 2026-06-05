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Giải trí

Lê Giang nói 'thất vọng' vì 'ê-kíp MV thiếu tôn trọng, Sơn Tùng chưa liên hệ'

  • Thứ sáu, 5/6/2026 10:20 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Lê Giang bị ê-kíp MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật. Cô yêu cầu các bên liên quan minh bạch, chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền tác giả.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang vừa lên tiếng sau tranh cãi liên quan đến MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga. Cô cho biết bản thân đã trải qua cú sốc lớn và tổn thương tinh thần khi phát hiện tác phẩm Tàn Chỉ (Vestige of the Land, 2017) bị sử dụng trong MV, ở đoạn từ giây 03:55 đến 04:07.

Theo Lê Giang, sau khi sự việc xảy ra, cô đã gửi yêu cầu giải trình đến công ty sản xuất video Antiantiart, đồng thời mong muốn các bên liên quan có thiện chí làm việc, giải quyết vấn đề thấu đáo, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho rằng lời xin lỗi được ê-kíp đăng tải trước dư luận chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.

"Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ của tôi. Cho đến nay, chủ sở hữu của bản MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ với tôi để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu", cô viết.

Son Tung M-TP anh 1

Come My Way bị tố chiếm dụng tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang

Nữ nghệ sĩ bày tỏ thất vọng trước cách xử lý sự việc từ các bên liên quan. “Cho đến nay, chủ sở hữu của bản MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ với tôi để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu”, Lê Giang viết.

Theo Lê Giang, điều khiến cô xót xa là việc này đến từ những người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, nơi sự tôn trọng chất xám cần được xem là giá trị cốt lõi. Bên cạnh đó, cô cho biết bản thân phải đối diện với các công kích cá nhân và những bình luận hạ thấp uy tín trên mạng xã hội sau khi sự việc được chú ý.

“Là một nghệ sĩ thị giác và một nhà giáo dục nghệ thuật, tôi lên tiếng không chỉ cho bản thân mình. Nếu tôi không bảo vệ Tàn Chỉ, thì sau này, những nghệ sĩ trẻ, những người chưa có tiếng nói và nguồn lực, sẽ phải dùng cách nào để chống lại sự chiếm đoạt chất xám từ những ê-kíp lớn?”, cô chia sẻ.

Tranh cãi liên quan đến MV Come My Way nổ ra sau khi một số ý kiến cho rằng phần hình ảnh trong sản phẩm có dấu hiệu sử dụng chất liệu từ tác phẩm Tàn Chỉ của Lê Giang mà chưa có sự đồng ý từ tác giả. Trước đó, đơn vị sản xuất đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong quá trình kiểm soát nguồn tham khảo và triển khai thiết kế. Tuy nhiên, phản hồi mới nhất của Lê Giang cho thấy vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng giữa các bên.

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Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng M-TP Lê Giang âm nhạc bị tố giải trí

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
    Zing Mp3

  • Nguyễn Lê Giang

    Nguyễn Lê Giang

    Lê Giang được biết đến là một nghệ sĩ hát cải lương và diễn viên hài. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp" với vở "Dòng sông đầm lầy". Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP. HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung. Tên tuổi Lê Giang được nhiều khán giả biết đến khi tham gia bộ phim "Cô gái xấu xí".

    • Năm sinh: 1972
    • Kịch tiêu biểu: Kén rể, Lọ Lem xó bếp, Tấm Cám, Chuyện tình trên mạng, Osin thời công nghệ, Khắc khẩu,...

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