Phim gây tranh luận của Quốc Trường không còn bán được vé

"Bộ phim Một thời ta đã yêu" chính thức rời rạp sau 3 tuần, tổng doanh thu 2 tỷ đồng. Trước đó, các phân đoạn gượng gạo lan truyền trên mạng, tạo bàn tán sôi nổi.

Sáng 5/6, bộ phim Một thời ta đã yêu đã không còn bán được vé. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ còn 2 suất tại các rạp nhỏ, song không tạo thêm doanh thu. Trong khi đó, tại Hà Nội và TP.HCM, phim chính thức khép lại hành trình phòng vé.

Sau 3 tuần ra rạp, tổng doanh thu phim chỉ dừng ở mức 2 tỷ đồng - con số thấp so với mặt bằng phim Việt gần đây. Với kết quả này, Một thời ta đã yêu nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Thực chất, đây là điều không quá bất ngờ, bởi bộ phim có sự tham gia của Quốc Trường và Quốc Huy vốn không được đánh giá cao về tiềm năng thương mại. Ngay từ khi ra mắt, phim chỉ có chưa đầy 500 suất/ngày, với tỷ lệ lấp đầy rạp ở ngưỡng báo động.

Phim đã rời rạp tại các thành phố lớn.

Chưa kể, sau công chiếu, các phân đoạn gượng gạo trong phim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều clip chế, meme xuất hiện, thu hút bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, hiệu ứng lan truyền không cải thiện doanh thu, bởi phần lớn phản ứng mang tính chế giễu và chỉ trích. Khán giả bày tỏ thất vọng vì loạt tình huống ngô nghê, lời thoại sáo rỗng trong khi màn thể hiện của dàn diễn viên cũng kém thuyết phục.

Một thời ta đã yêu xoay quanh Bảo (Phát Đạt), chàng trai 18 tuổi bước vào mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ tại một thị trấn biển yên bình. Tại đây, cậu say mê Quỳnh (Quỳnh Thy), người phụ nữ vừa chuyển đến căn biệt thự trong làng. Quỳnh là cựu người mẫu với ngoại hình nổi bật, tìm kiếm bình yên sau nhiều biến cố đời sống. Mối quan hệ giữa Bảo và Quỳnh trở nên phức tạp khi Toàn (Quốc Trường), bạn trai Quỳnh, xuất hiện.

Phân đoạn của Quốc Trường và Quỳnh Thi từng viral trên mạng xã hội.

Dù có tiền đề tiềm năng, Một thời ta đã yêu gặp nhiều hạn chế trong kịch bản và diễn xuất. Các hành động của nhân vật thiếu logic, nhịp kể vội vàng khiến mối quan hệ trung tâm khó thuyết phục.

Quốc Trường và Quỳnh Thy thiếu sự kết nối, Phát Đạt chưa thể hiện được chiều sâu nhân vật, trong khi Quốc Huy không có đủ đất diễn. Một số cảnh thiên nhiên đẹp mắt cũng không thể cứu vãn tổng thể, khiến dự án khó tạo được sự đồng cảm với khán giả.