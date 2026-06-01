Á hậu Miss Grand không đủ tiền thuê trang điểm

Ở Bangkok, Thái Lan, cô dẫn đầu phần thi Bare Face Challenge (Thử thách mặt mộc) với 9,74/10 điểm và nằm trong nhóm thí sinh đạt điểm cao nhất ở Swimsuit Challenge (phần thi áo tắm) với 9,88/10 điểm. Những kết quả này giúp đại diện Ghana được đánh giá là một trong những ứng viên mạnh nhất trước thềm chung kết.

Trong đêm thi cuối cùng, Faith Maria Porter tiếp tục thể hiện phong độ ổn định. Dù được ban giám khảo đánh giá cao về thần thái sân khấu và khả năng trình diễn, cô dừng lại ở vị trí Á hậu 1. Vương miện thuộc về đại diện Colombia Vanessa Pulgarín, trong khi Hương Giang của Việt Nam giành danh hiệu Á hậu 2.

Sau chung kết, câu chuyện hậu trường của Faith Maria Porter nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số bài đăng cho biết cô không có ê-kíp riêng theo sát để hỗ trợ trang điểm, làm tóc như nhiều thí sinh khác. Trong đêm chung kết, các đại diện đến từ Anh, Cộng hòa Czech và Mexico đã hỗ trợ người đẹp Ghana chỉnh trang, trang điểm trong những khoảnh khắc cuối.

Chi tiết này khiến nhiều khán giả chú ý. Không ít ý kiến cho rằng hành trình của Faith Maria Porter cho thấy nỗ lực bền bỉ của một thí sinh thiếu hậu thuẫn so với nhiều đối thủ. Dù không chạm tay tới vương miện, đại diện Ghana vẫn được nhiều khán giả xem là một trong những thí sinh truyền cảm hứng nhất mùa giải.

Sau cuộc thi, Faith Maria Porter gửi lời cảm ơn tới Ghana và người hâm mộ quốc tế. Cô cho biết mình đã trao đi tất cả những gì có thể trên sân khấu và xem hành trình này là khởi đầu cho một chương mới. “Trái tim tôi ngập tràn cảm xúc. Có cơ hội được đứng trên sân khấu đó, chia sẻ thông điệp của mình và một lần nữa đại diện Ghana trước khán giả toàn cầu là điều tôi sẽ trân trọng mãi mãi”, Faith Maria Porter viết.

Faith Maria Porter là người đẹp Ghana gốc Mỹ, hiện hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ biểu diễn và gương mặt sắc đẹp quốc tế. Cô sinh tại Mỹ, có gốc Ghana và từng theo học ngành quản lý nghệ thuật, giải trí và truyền thông. Nhờ nền tảng biểu diễn, Faith được đánh giá là thí sinh có khả năng làm chủ sân khấu tốt, phong thái tự tin và kỹ năng trình diễn nổi bật.

Trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại Miss Grand International All Stars 2026, Faith Maria Porter đã có kinh nghiệm thi sắc đẹp dày dặn. Cô từng đăng quang Miss District of Columbia USA 2022, lọt Top 16 Miss USA 2022 và giành danh hiệu Miss Earth USA Air 2022. Năm 2025, cô trở thành Miss Grand Ghana, sau đó đại diện Ghana tại Miss Grand International 2025.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.