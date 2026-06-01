Phim có Nguyễn Văn Chung, Tiểu Vy thu gần 8 tỷ đồng

Ốc mượn hồn, đứa con tinh thần của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Theo Box Office Vietnam, kết thúc tuần chiếu đầu tiên, tác phẩm dắt túi 7,9 tỷ đồng , doanh thu này không thuộc nhóm nổi bật.

Trong ngày 1/6, Ốc mượn hồn thu về 587 triệu đồng, với 8.657 vé bán ra trên tổng số 1.355 suất chiếu, trung bình mỗi suất có khoảng 6 -7 khán giả. Hiện tác phẩm đứng thứ 3 phòng vé, sau Doraemon - một thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Việt Nam, và phần 5 của bộ phim Ngôi đền kỳ quái.

Ốc mượn hồn cũng là phim Việt duy nhất lúc này còn hiện diện trong nhóm đầu phòng vé. Thực chất, đây là giai đoạn thấp điểm của thị trường nội địa, khi không có nhiều phim mới ra rạp. Trong khi đó, các bom tấn lớn ra mắt dịp 30/4 đã đi đến chặng cuối của hành trình khai thác, không còn sức cạnh tranh mạnh như trước.

Ốc mượn hồn là phim điện ảnh Việt thuộc thể loại tâm lý - bí ẩn, do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Anh Đức, Lương Gia Huy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nội dung phim xoay quanh Quân, người đàn ông rơi vào khủng hoảng sau khi vợ là An qua đời trong một tai nạn. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi linh hồn An được cho là quay trở lại trong thân xác Ngọc - một cô gái trẻ cũng liên quan đến vụ việc. Từ đây, Quân bị cuốn vào vòng xoáy giữa tình yêu, tội lỗi và những mối quan hệ chồng chéo trong quá khứ.

Điểm đáng chú ý của Ốc mượn hồn nằm ở cách phim mượn yếu tố tâm linh để khai thác những góc khuất trong đời sống hôn nhân và tâm lý con người. Thay vì đi theo hướng kinh dị thuần túy, tác phẩm tập trung nhiều hơn vào những cú lật mặt, sự nghi ngờ và quá trình các nhân vật dần để lộ mặt tối của mình. Tuy nhiên, phim cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều trên mạng.