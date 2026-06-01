Thụy Vân trước khi rời Chuyển động 24h

Ngày đầu tiên của tháng 6, MC Thụy Vân bất ngờ thông báo tin rời Chuyển động 24h. Cô dừng lại hành trình với chương trình này sau 12 năm gắn bó. Trong thông báo, Thụy Vân không tiết lộ lý do nghỉ việc. Cô cho biết: "Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển động 24h' là câu nói đại diện cho thanh xuân của chính tôi, là điều khán giả nhớ và biết đến mình. Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân".
Nhiều năm qua, hình ảnh Thụy Vân gắn liền với chương trình Chuyển động 24h. Cô được yêu mến vì lối dẫn linh hoạt, chuyên nghiệp và giọng nói truyền cảm. Thụy Vân cũng ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ.
Phong cách thanh lịch, sang trọng của Thụy Vân trong mỗi lần lên sóng. Bên cạnh Chuyển động 24h, nữ MC cũng hiện diện trong nhiều chương trình khác của Đài truyền hình Việt Nam. Cô nhiều lần lọt top 10 bình chọn Biên tập viên ấn tượng của VTV Awards.
|Trong một bài phỏng vấn, Thụy Vân chia sẻ: "BTV cũng như nhiều nghề khác, trước tiên, đòi hỏi đam mê. Không đam mê, bạn sẽ không thể đi đến cùng giấc mơ nghề nghiệp. Sau đó, BTV phải nhạy bén thông tin, tư duy tổng hợp, khả năng truyền tải thông tin đến số đông, cuối cùng mới là hình thức, nếu bạn lên hình. Nhiều bạn trẻ nghĩ, phải có hình thức đẹp, khuôn mặt xinh, mới có thể lên hình. Thực tế, hình thức không quá quan trọng, nếu điều bạn nói với khán giả quá hấp dẫn".
Thụy Vân bắt đầu gắn bó với VTV từ năm 2008, sau khi trở thành á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô từng dẫn các chương trình như Trò chuyện cuối tuần, Gala Việc tử tế tháng, Chào Xuân, Hoa Xuân ca...
Năm 2010, Thụy Vân lên xe hoa với chồng doanh nhân. Vợ chồng cô có hai người con sau 16 năm kết hôn. Nhiều năm qua, Thụy Vân sống kín tiếng, hạn chế đăng ảnh chồng con lên mạng xã hội. MC cho biết chồng cô không thích xuất hiện trên truyền thông. Vì thế, cô tôn trọng ông xã. Theo Thụy Vân, chồng doanh nhân ủng hộ, hỗ trợ vợ trong mọi quyết định, công việc.
