Thụy Vân trước khi rời Chuyển động 24h

Ngày đầu tiên của tháng 6, MC Thụy Vân bất ngờ thông báo tin rời Chuyển động 24h. Cô dừng lại hành trình với chương trình này sau 12 năm gắn bó. Trong thông báo, Thụy Vân không tiết lộ lý do nghỉ việc. Cô cho biết: "Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển động 24h' là câu nói đại diện cho thanh xuân của chính tôi, là điều khán giả nhớ và biết đến mình. Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân".