Dua Lipa kết hôn

Nữ ca sĩ 30 tuổi kết hôn với diễn viên Callum Turner trong một buổi lễ tại Tòa thị chính Old Marylebone ở London.

Theo những hình ảnh được Daily Mail và The Sun đăng tải, cặp sao vừa tổ chức một buổi lễ ấm cúng, riêng tư với sự góp mặt của số ít người thân cùng bạn bè thân thiết.

Xuất hiện trong ngày trọng đại, giọng ca Houdini diện bộ váy vest couture sang trọng đến từ nhà mốt Schiaparelli do Daniel Roseberry thiết kế. Cô khéo léo kết hợp trang phục cùng găng tay đồng điệu, giày cao gót Christian Louboutin và chiếc mũ trắng cỡ lớn của Stephen Jones. Sánh bước bên cô, chú rể Callum Turner lịch lãm trong bộ vest xanh navy chỉn chu. Hiện tại, đại diện của cả hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước truyền thông.

Dua Lipa và Callum Turner hạnh phúc trong lễ cưới. Ảnh: Daily Mail.

Dua Lipa và Callum Turner lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 1/2024 khi cùng tham gia một buổi tiệc tại London. Đến tháng 7 cùng năm, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Vào tháng 6/2025, nữ ca sĩ xác nhận đính hôn trên tạp chí British Vogue sau nhiều tuần khiến dư luận xôn xao. Thời điểm đó, một nguồn tin chia sẻ với tờ People rằng cặp đôi chưa vội làm đám cưới vì muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc.

"Dua Lipa luôn là người rất lý trí và có kế hoạch cụ thể. Cô ấy muốn tập trung hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu và tận hưởng giai đoạn thăng hoa này trước khi bước sang một cột mốc lớn của cuộc đời", People dẫn lời nguồn tin.

Chia sẻ về bước ngoặt lớn, ngôi sao sinh năm 1995 thừa trước đây cô chưa từng mơ mộng về một đám cưới hay hình dung mình sẽ là một cô dâu như thế nào. Việc đính hôn đã mở ra cho cô một thế giới hoàn toàn mới.

"Tôi từng không hiểu hết sức nặng của hôn nhân. Quyết định cùng nhau già đi, cùng nhìn về một cuộc sống tương lai và trở thành những người bạn tri kỷ của nhau mãi mãi, đó là một cảm giác thực sự đặc biệt", Dua Lipa bày tỏ.

Bên cạnh đó, chủ nhân bản hit Levitating cũng không ngần ngại chia sẻ về kế hoạch sinh con trong tương lai. Dù lịch trình lưu diễn dày đặc khiến việc làm mẹ trở thành một bài toán khó về thời gian, Dua Lipa cho rằng điều gì đến sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất.

Trước khi hẹn hò Turner, Lipa yêu người dẫn chương trình The Daily Show Trevor Noah. Rapper Jack Harlow cũng từng quyết liệt theo đuổi ca sĩ gợi cảm này. Từ năm 2019 đến 2021, Lipa hẹn hò Anwar Hadid, em trai siêu mẫu Gigi Hadid.