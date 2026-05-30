TGĐ Lotte Entertainment Vietnam phản ứng trước vấn nạn seeding bẩn

  Thứ bảy, 30/5/2026 10:26 (GMT+7)
Ông Kim Jin Geun, TGĐ Lotte Entertainment Vietnam lên tiếng về vấn nạn seeding bẩn ở thị trường điện ảnh.

Tối 29/5, ông Kim Jin Geun, TGĐ Lotte Entertainment Vietnam chia sẻ về vấn nạn seeding bẩn đang tồn tại ở thị trường điện ảnh. Theo ông Kim Jin Geun, seeding là một trong số những cách để quảng bá dự án phim. Song hiện tại, có một nhóm người đang sử dụng nhiều thủ đoạn seeding bẩn để tấn công phim đối thủ.

"Các bạn đang làm gì với những người đã làm việc rất chăm chỉ cho bộ phim của họ vậy. Thật sự rất khó chịu. Những người đăng bài 'seeding' bẩn đó chắc chỉ làm vì tiền mà không suy nghĩ nhiều. Vấn đề thực sự nằm ở những người đã chỉ đạo họ làm việc đó. Các bạn cũng là nhà làm phim. Có biết bao người đã làm việc không ngừng nghỉ để sản xuất một tác phẩm. Ít nhất, chúng ta nên có sự tôn trọng nhau. Tại sao mọi người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy", TGĐ Lotte Entertainment Vietnam bức xúc.

Ông Kim Jin Geun, TGĐ Lotte Entertainment Vietnam phát biểu trong một sự kiện ra mắt phim ở TP.HCM. Ảnh: ĐPCC.

Cuối bài đăng, ông Kim Jin Geun mong các nhà làm phim hãy ứng xử văn minh, "chơi đẹp" và công bằng.

Dưới phần bình luận, khi một tài khoản mạng cho rằng "Thị trường điện ảnh không phải là nơi 'người này được thì người kia mất'. Ngược lại, chiếc bánh thị trường hoàn toàn có thể phình to hơn nhiều lần và phần của mỗi người cũng sẽ tăng lên tương ứng. Điều duy nhất họ cần làm là đồng lòng hỗ trợ nhau. Nhưng thực tế lại trái ngược. Các nhà làm phim lạc lối trong tư duy sai lầm rằng: dìm người khác xuống là cách duy nhất để nâng mình lên. Thật đáng buồn cho suy nghĩ như vậy", TGĐ Lotte Entertainment Vietnam để lại phản hồi: "Điều khiến tôi tức giận hơn nữa là chứng kiến ​​công sức của rất nhiều người, từ đạo diễn đến thành viên trẻ nhất trong đội ngũ ánh sáng, bị hủy hoại chỉ bởi vài dòng chữ và những đánh giá ảo. Và điều đáng buồn nhất là những người làm điều đó lại đến từ cùng một ngành công nghiệp".

Vấn nạn seeding bẩn ở thị trường điện ảnh Việt tồn tại những năm qua. Trong bối cảnh các dự án thay nhau ra rạp, tình trạng nói trên ngày càng khốc liệt.

Trước và sau khi các dự án trình làng, một cuộc chiến truyền thông bùng nổ. Trên các nền tảng, nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm truyền thông phim được cho là thay nhau seeding phim ở khắp mọi “mặt trận”. Những bài review, khen chê phim xuất hiện nhan nhản trên mạng khiến khán giả trung lập bị hoang mang, lúng túng giữa "bể" thông tin hỗn loạn.

Những năm qua, nhiều nhà làm phim Việt lên tiếng bức xúc vì vấn nạn seeding bẩn đã thao túng và chi phối thị trường điện ảnh theo hướng không lành mạnh.

