Người nổi tiếng giàu nhất Hàn Quốc

  • Thứ sáu, 29/5/2026 22:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

BTS đứng đầu bảng xếp hạng những nghệ sĩ K-Pop kiếm tiền nhiều nhất với con số 222 triệu USD, theo thống kê của Forbes Korea.

Forbes Korea công bố "Bảng xếp hạng những nghệ sĩ K-Pop kiếm tiền nhiều nhất" giai đoạn 2025-2026. Nhóm nhạc nam BTS đứng đầu bảng xếp hạng với mức thu nhập lên tới 222 triệu USD. BLACKPINK đứng vị trí thứ hai với 100 triệu USD. G-Dragon lọt vào top 3 với 61,6 triệu USD.

Ngoài ra, các thành viên của BTS cũng "chiếm sóng" bảng xếp hạng này. Cụ thể, Jin đứng thứ 4 với 34,6 triệu USD, Jungkook đứng thứ 5 với 33,2 triệu USD, V xếp thứ 6 với thu nhập 31,9 triệu USD. Jimin đứng thứ 7 khi bỏ túi 28,6 triệu USD, J-Hope đứng thứ 8 với 27,3 triệu USD và RM cũng mang về 25,3 triệu USD để giữ vị trí thứ 9.

BTS là nhóm nhạc kiếm nhiều tiền nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: HYBE.

Ở nhóm các nghệ sĩ nữ, BLACKPINK tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu nhờ vào thành công của chuyến lưu diễn thế giới, các hợp đồng đại sứ thương hiệu xa xỉ cùng chuỗi hoạt động solo bùng nổ. Đặc biệt, Jennie đứng ở vị trí thứ 10 với thu nhập 25,2 triệu USD. Thành tích này giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 năm nay.

Bên cạnh cuộc đua của hai nhóm nhạc đình đám, G-Dragon (Big Bang) vẫn chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao ở vị trí thứ 3. Bên cạnh doanh thu từ âm nhạc và thương hiệu thời trang cá nhân Peaceminusone, giá trị thương mại của nam ca sĩ vẫn thuộc hàng top đầu giới giải trí nước này.

Theo tiết lộ từ các chuyên gia trong ngành, chỉ riêng hợp đồng quảng cáo kéo dài một năm cho một ngân hàng lớn gần đây đã mang về cho "ông hoàng Hallyu" mức thù lao lên tới gần 2 triệu USD.

Sự phân hóa rõ rệt trong danh sách của Forbes một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng chưa có tiền lệ của các siêu sao toàn cầu như BTS, BLACKPINK và G-Dragon. Dù thị trường có nhiều biến động, đây vẫn là những "cỗ máy in tiền" của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Trước đó, Forbes Korea cũng công bố danh sách "40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026", nhằm ghi nhận những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giải trí, văn hóa đại chúng và thể thao Hàn Quốc.

Đáng chú ý trong nhóm này, BTS đứng đầu danh sách, cho thấy sức ảnh hưởng bền vững của nhóm sau giai đoạn các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự và trở lại hoạt động cùng đội hình đầy đủ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

An Nhi

hàn quốc BTS Jennie Big Bang

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

  • Big Bang

    Big Bang

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

