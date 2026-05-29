Người nổi tiếng giàu nhất Hàn Quốc

BTS đứng đầu bảng xếp hạng những nghệ sĩ K-Pop kiếm tiền nhiều nhất với con số 222 triệu USD, theo thống kê của Forbes Korea.

Forbes Korea công bố "Bảng xếp hạng những nghệ sĩ K-Pop kiếm tiền nhiều nhất" giai đoạn 2025-2026. Nhóm nhạc nam BTS đứng đầu bảng xếp hạng với mức thu nhập lên tới 222 triệu USD . BLACKPINK đứng vị trí thứ hai với 100 triệu USD . G-Dragon lọt vào top 3 với 61,6 triệu USD .

Ngoài ra, các thành viên của BTS cũng "chiếm sóng" bảng xếp hạng này. Cụ thể, Jin đứng thứ 4 với 34,6 triệu USD , Jungkook đứng thứ 5 với 33,2 triệu USD , V xếp thứ 6 với thu nhập 31,9 triệu USD . Jimin đứng thứ 7 khi bỏ túi 28,6 triệu USD , J-Hope đứng thứ 8 với 27,3 triệu USD và RM cũng mang về 25,3 triệu USD để giữ vị trí thứ 9.

BTS là nhóm nhạc kiếm nhiều tiền nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: HYBE.

Ở nhóm các nghệ sĩ nữ, BLACKPINK tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu nhờ vào thành công của chuyến lưu diễn thế giới, các hợp đồng đại sứ thương hiệu xa xỉ cùng chuỗi hoạt động solo bùng nổ. Đặc biệt, Jennie đứng ở vị trí thứ 10 với thu nhập 25,2 triệu USD . Thành tích này giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 năm nay.

Bên cạnh cuộc đua của hai nhóm nhạc đình đám, G-Dragon (Big Bang) vẫn chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao ở vị trí thứ 3. Bên cạnh doanh thu từ âm nhạc và thương hiệu thời trang cá nhân Peaceminusone, giá trị thương mại của nam ca sĩ vẫn thuộc hàng top đầu giới giải trí nước này.

Theo tiết lộ từ các chuyên gia trong ngành, chỉ riêng hợp đồng quảng cáo kéo dài một năm cho một ngân hàng lớn gần đây đã mang về cho "ông hoàng Hallyu" mức thù lao lên tới gần 2 triệu USD .

Sự phân hóa rõ rệt trong danh sách của Forbes một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng chưa có tiền lệ của các siêu sao toàn cầu như BTS, BLACKPINK và G-Dragon. Dù thị trường có nhiều biến động, đây vẫn là những "cỗ máy in tiền" của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Trước đó, Forbes Korea cũng công bố danh sách "40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026", nhằm ghi nhận những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giải trí, văn hóa đại chúng và thể thao Hàn Quốc.

Đáng chú ý trong nhóm này, BTS đứng đầu danh sách, cho thấy sức ảnh hưởng bền vững của nhóm sau giai đoạn các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự và trở lại hoạt động cùng đội hình đầy đủ.