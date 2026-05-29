Lý do diễn viên Hà Bửu Sinh đi tu

Theo Sinchew, Hà Bửu Sinh, cựu tài tử đình đám một thời của TVB và là người thừa kế khối tài sản gia tộc hàng trăm triệu USD, xuất gia vào năm 2005. Dư luận có nhiều đồn đoán trái chiều về lý do nam diễn viên đi tu. Mới đây, Lâm Vi Thần, bạn thân nam diễn viên tiết lộ sự thật sau việc diễn viên Hà Bửu Sinh xuất gia.

Lâm Vi Thần cho biết việc Hà Bửu Sinh chọn con đường xuất gia không giống những tin đồn lan truyền trên mạng như thất tình, thua bạc hay sự nghiệp bất ổn. Thực tế, Hà Bửu Sinh đã bắt đầu nghiên cứu Phật pháp từ rất sớm và đây chính là niềm hạnh phúc mà ông tự tìm kiếm cho bản thân.

Thời điểm Hà Bửu Sinh từ bỏ tất cả để xuất gia, người thân, bạn bè đều ra sức ngăn cản. Dù vậy, nam diễn viên đã kiên quyết với con đường mà ông đã lựa chọn.

"Hà Bửu Sinh từng nuôi một chú chó nhỏ trong 10 năm và xem như người bạn thân. Đến 2005, khi chú chó mất đi, Hà Bửu Sinh cũng quyết định buông bỏ mọi thứ và xuất gia", Lâm Vi Thần chia sẻ.

Hà Bửu Sinh sinh năm 1967 tại Hong Kong, là nghệ sĩ khác biệt trong giới showbiz. Ông sinh trưởng trong gia đình giàu có với mẹ là nghệ nhân có tài, cha là chủ doanh nghiệp. Tài sản của gia đình họ Hà lúc ấy ước tính khoảng hơn 200 triệu USD .

Hà Bửu Sinh từng du học vài năm tại Canada. Sau đó, Hà Bửu Sinh được mời tham gia ca hát và đóng phim. Nam diễn viên chính thức hoạt động nghệ thuật vào năm 1990.

Thập niên 1990, Hà Bửu Sinh tham gia nhiều phim như Bạch phát ma nữ, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Tế công do TVB sản xuất. Năm 1999, tài tử chuyển sang đầu quân cho đài ATV và kéo dài chuỗi ngày lận đận. Bẵng vài năm, ông không xuất hiện, gần như bị khán giả quên lãng.

Tháng 9/2005, dư luận Hong Kong bất ngờ khi biết Hà Bửu Sinh xuất gia với pháp danh Đạo Sinh. Thời điểm đó, nguyên nhân khiến ông từ bỏ tất cả để đi tu không được tiết lộ. Nguồn tin trên QQ cho hay có quá nhiều áp lực khiến Bửu Sinh chán chường cuộc sống và muốn tìm nơi giải thoát ở cõi Phật.

Trong một bài phỏng vấn, bạn nam diễn viên chia sẻ nhiều năm xuất gia, Hà Bửu Sinh không còn giữ liên lạc với người thân, đồng nghiệp.