Lê Giang nói về việc bị yêu cầu ra khỏi rạp chiếu phim

  • Thứ tư, 27/5/2026 22:18 (GMT+7)
Nữ diễn viên cho biết sau sự việc, cô mong tất cả nghệ sĩ hay khách mời dự ra mắt phim đều nhận được sự tôn trọng.

Chiều 27/5, Lê Giang lên tiếng về sự việc cô bị một nhân viên yêu cầu ra khỏi rạp chiếu phim trong sự kiện công chiếu dự án điện ảnh ở TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết đối với các sự kiện giải trí quan trọng thường sẽ xảy ra những sự cố ngoài mong muốn. Bản thân Lê Giang cũng không mong muốn có những sự việc đi quá xa, tương tự như việc một cá nhân làm việc tại rạp phim đã có hành động và lời nói thiếu tôn trọng đến nhiều người khác, trong đó có cả cô.

"Tôi cảm thấy rất buồn khi Tiểu Vy muốn mời tôi xuống chụp một tấm hình cùng nhau, nhưng tiếc là lại không thể trọn vẹn vì một hành động thiếu tôn trọng và lời nói thiếu lịch sự của một cá nhân khác. Tôi cũng chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi vậy mà cũng không có yên nữa", cô nói.

Diễn viên Lê Giang không đóng phim thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Theo Lê Giang, sau sự việc kể trên, cô hy vọng tất cả nghệ sĩ hay khách mời dự ra mắt phim đều nhận được sự tôn trọng.

Sáng cùng ngày, thông qua trang cá nhân, Tiểu Vy cũng lên tiếng xin lỗi vì khâu tổ chức và tiếp đón tại sự kiện còn nhiều thiếu sót. Cô mong các đồng nghiệp thương và thông cảm.

Tối 26/5, tại một buổi ra mắt phim, khi Lê Giang và Tiểu Vy đang nói chuyện, một nhân viên bất ngờ tiến tới, yêu cầu nữ diễn viên ra ngoài rạp chiếu. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nói trên sau đó nhận nhiều bàn tán trên mạng xã hội.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và được biết tới qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ

Cuối năm 2025, nữ diễn viên dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị chứng teo cơ chân do thoát vị đĩa đệm. Cô không nhận dự án phim, hạn chế dự sự kiện giải trí.

Tình trạng bệnh ngày càng nặng khiến cô khó khăn khi di chuyển. Có thời điểm, cô phải đi cà nhắc, thậm chí lết trong nhà tắm. Sau đó, nữ nghệ sĩ phải tập thể dục mỗi ngày, kết hợp châm cứu và vật lý trị liệu. Sau khi tới Cần Thơ điều trị, tình hình sức khỏe của cô cải thiện hơn.

  Nguyễn Lê Giang

    Nguyễn Lê Giang

    Lê Giang được biết đến là một nghệ sĩ hát cải lương và diễn viên hài. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp" với vở "Dòng sông đầm lầy". Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP. HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung. Tên tuổi Lê Giang được nhiều khán giả biết đến khi tham gia bộ phim "Cô gái xấu xí".

    • Năm sinh: 1972
    • Kịch tiêu biểu: Kén rể, Lọ Lem xó bếp, Tấm Cám, Chuyện tình trên mạng, Osin thời công nghệ, Khắc khẩu,...

  Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

Tranh luận về Thanh Hằng

20:18 26/5/2026

Nữ diễn viên tái xuất với "Mesdames Thanh Sắc" sau nhiều năm vắng bóng. Song Thanh Hằng bị nhận xét "già so với nhân vật".

Tiger Woods điều trị phục hồi chức năng

10:15 27/5/2026

Theo nguồn tin, Tiger Woods đã trở lại trung tâm điều trị phục hồi chức năng ở Thụy Sĩ sau thời gian ngắn về Mỹ thăm bạn gái khi cô mắc ung thư vú.

