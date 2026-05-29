Công ty quản lý 'xóa sổ' Miu Lê?

Công ty KIM Entertainment vừa cập nhật thông tin các nghệ sĩ trực thuộc. Đáng chú ý, Miu Lê không còn xuất hiện trong danh sách nói trên.

Tối 28/5, công ty KIM Entertainment đăng tải hình ảnh mới với danh sách các nghệ sĩ trực thuộc, bao gồm Hồng Đào, Trúc Nhân, Tuấn Trần, Gil Lê, Cody Nam Võ, Đỗ Khánh Vân, JayKii, Hoàng Anh Panda, Xoài Non.

Đáng chú ý, trong danh sách này không còn xuất hiện hình ảnh của Miu Lê. Động thái nói trên từ phía KIM Entertainment gây chú ý. Dân mạng nghi vấn công ty quản lý đã loại bỏ Miu Lê sau bê bối ma túy.

Trước đó, vào tối 16/5, sau thông tin Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", phía công ty quản lý cho biết: "KIM Entertainment xin khẳng định quan điểm nhất quán của công ty: KIM Entertainment luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào".

Theo đó, công ty nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. KIM Entertainment vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất.

Ngày 10/5, Công an TP Hải Phòng thông tin bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Trưa cùng ngày, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm 6 đối tượng kể trên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó đều được xác định dương tính với ma túy.

Qua quá trình test nhanh, ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Miu Lê sinh năm 1991, bước chân vào làng giải trí từ năm 2009 khi tham gia Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát với nghệ danh Miu Lê.

Cô xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Ngày anh xa, Yêu một người có lẽ hay Vì mẹ anh bắt chia tay. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay là một trong những bản hit nổi bật nhất của Miu Lê khi MV đạt hơn 130 triệu lượt xem sau khoảng 3 năm phát hành.