Ha Ji Won gây ngỡ ngàng

Xuất hiện trong một chương trình, nữ diễn viên gây chú ý với vẻ ngoài thanh mảnh, săn chắc. Cô được khen quá trẻ ở tuổi 47.

Theo Chosun, Ha Ji Won trở thành tâm điểm truyền thông khi trình diễn ca khúc Home Run (phát hành năm 2003) trên sân khấu Show! Music Core. Đây là hoạt động nhằm thực hiện lời hứa trong show thực tế riêng Lớp 26, Ji Won sau khi nội dung này vượt mốc 1,2 triệu lượt xem.

Chia sẻ với truyền thông vào ngày 31/5, PD Han Seung Hoon - đạo diễn của Show! Music Core - cho biết chính phía nữ diễn viên đã chủ động liên hệ trước. "Khi nhận được lời đề nghị từ phía Ha Ji Won trong cuộc họp ê-kíp hàng tuần, chúng tôi đều ngỡ ngàng và không dám tin vào tai mình. Lúc đó, ban tổ chức chưa biết về lời hứa của cô ấy. Đến khi xác nhận ca khúc biểu diễn là Home Run, ai nấy đều phấn khích", Han Seung Hoon cho biết.

Để giảm bớt áp lực phát sóng trực tiếp cho Ha Ji Won, ban tổ chức đã sắp xếp ghi hình trước. Khán đài nhanh chóng được lấp đầy bởi những người hâm mộ trung thành của ngôi sao Khu vườn bí mật.

Đạo diễn Han Seung Hoon không giấu được sự xúc động khi kể lại bầu không khí tại trường quay. "Tiếng reo hò của người hâm mộ không đơn thuần là sự cổ vũ, nó mang âm hưởng của hàng chục năm thanh xuân và hoài niệm. Giữa thời đại của những chiếc lightstick hiện đại, fan của Ha Ji Won lại mang đến những tấm băng rôn viết tay theo phong cách của 20 năm trước. Điều đó thực sự rất ấn tượng", anh nói

Đại diện nhà đài cũng dành nhiều lời khen nhan sắc "thách thức thời gian" của minh tinh sinh năm 1978. Suốt quá trình tổng duyệt và ghi hình, Ha Ji Won luôn giữ năng lượng tích cực, làm chủ sân khấu và dường như không hề có dấu hiệu mệt mỏi. "Cô ấy vẫn là Gil Ra Im của ngày nào, thậm chí kỹ năng biểu diễn còn nâng cấp hơn xưa. Ha Ji Won thực sự đã tạo nên một cú 'home run' đúng nghĩa và làm bùng nổ trường quay", PD Han khẳng định.

Diễn viên tiết lộ cô duy trì sắc vóc nhờ uống nước chanh và dùng sữa ong chúa đều đặn suốt 15 năm qua.

Ha Ji Won sinh năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô nhiều lần chiếm sóng mạng xã hội Hàn Quốc với loạt ảnh đời thường. Với vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Ha Ji Won từng cho biết bí quyết giữ gìn sắc vóc của cô là uống nước chanh và dùng sữa ong chúa đều đặn suốt 15 năm qua.