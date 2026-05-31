Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'

Hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" của Trang Pháp có khó khăn trắc trở, nhưng đổi lại, cô nhận được sự yêu mến và thán phục của các đồng nghiệp.

Trang Pháp đang tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026 và thể hiện rất tốt tài năng khi nhóm của cô đứng đầu các phần công diễn. Tuy phần bình chọn cá nhân của Trang Pháp chưa đạt kỳ vọng, nữ ca sĩ cũng nhận được sự thán phục của khán giả Trung Quốc và đồng đội nhờ tài năng, sự nhiệt tình và cả tính cách thân thiện.

Trang Pháp góp nhiều công sức cho chiến thắng của đội.

Mới đây, trong phần trò chuyện với khán giả, nữ ca sĩ, diễn viên Lý Tâm Khiết đã không tiếc lời khen Trang Pháp, khẳng định nếu màn biểu diễn DNA thành công thì Trang Pháp là người có công lao lớn nhất khi cô đảm nhận chính trong việc dàn dựng sân khấu, biên đạo, tạo hình, nhạc cho tiết mục.

"Trong bài hát DNA, Trang Pháp là nhân vật vô cùng quan trọng. Em ấy giống linh hồn của cả bài hát này vậy. Bởi vì Trang Pháp rất thực lực. Em ấy là nhà sản xuất, đã tự làm 5 album. Ngoài ra còn biết phối khí, cũng có thể sáng tác lời bài hát. Hơn nữa em ấy còn có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu. Cho nên lần này tôi giao toàn bộ sân khấu DNA cho em ấy phụ trách và dẫn dắt. Em ấy tự liên hệ với ê-kíp đạo diễn, phụ trách vũ đạo. Trong những ngày qua, Trang Pháp liên tục gửi các ý tưởng về trang phục vũ đạo. Lời bài hát cũng có những điều chỉnh và thay đổi nhỏ. Tôi rất cảm ơn em ấy. Nếu sân khấu DNA được khán giả yêu thích thì công lao thuộc về Trang Pháp", Lý Tâm Khiết chia sẻ.

Ngay cả đồng đội Từ Mộng Khiết, người có vốn tiếng Anh hạn chế cũng lục lọi hết vốn từ của mình để khen ngợi Trang Pháp: "Chị rất xinh đẹp, nhảy đẹp rap hay, vô cùng tài năng, chuyên nghiệp. Tư duy âm nhạc cũng rất tuyệt vời".

Thành viên Tiểu Uyển cũng khen ngợi Trang Pháp là "cô gái điểm tuyệt đối đa năng", luôn bước vào trạng thái tập trung cao độ mỗi khi luyện tập.

Trang Pháp cũng là nhân tố hot được các đội trưởng như Vương Mông, An Kỳ, Lý Tâm Khiết liên tục mời gọi bởi nữ ca sĩ không chỉ thể hiện được khả năng ca hát tốt, học ngoại ngữ cực nhanh mà còn biết chơi nhạc cụ, có tư duy dàn dựng sân khấu tốt, nhảy đẹp. Cô thường xuyên đóng góp ý tưởng để hoàn thiện phần trình diễn của đội. Thậm chí, khi bị thương, Trang Pháp cũng nỗ lực luyện tập để không làm ảnh hưởng tới tiến độ của cả nhóm.

Trang Pháp đa tài, thể hiện sự xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khiến các nghệ sĩ khác thán phục.

Trong một cuộc trò chuyện không chính thức, các chị đẹp Diệp Nhất Tây, Lý Tâm Khiết cũng dành nhiều lời khen cho Trang Pháp: "Trang Pháp giỏi ghê, một tuần học hai bài hát mà toàn tiếng Trung nữa. Em ấy thật sự rất lợi hại. Không hổ danh tinh hoa của Việt Nam. Nhà vô địch đầu tiên của Đạp gió Việt Nam. Người ta vốn dĩ là quán quân mà. Em ấy cũng là người rất có giáo dưỡng".

An Kỳ, nữ nghệ sĩ được cho là ăn ý nhất với Trang Pháp cũng từng đăng một bài viết đầy cảm xúc gửi tới cô sau màn trình diễn công 3: "Cảm ơn Trang Pháp - người chiến hữu cùng tần số, ăn ý với em. Sự cầu toàn với sân khấu, sự nghiêm túc với từng chi tiết của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Cùng nhau thức khuya tập luyện, cùng nhau mài giũa sân khấu, cùng nhau gánh áp lực. Chị vững vàng, mạnh mẽ và có sức sáng tạo vô hạn. Được kề vai chiến đấu cùng chị, không cần nói quá nhiều, chị chính là sự hiện diện khiến em cảm thấy yên tâm".

Nhờ tài năng vượt trội, Trang Pháp nhiều lần khiến khán giả Trung Quốc sửng sốt và trở thành đề tài thảo luận nổi bật trên MXH Weibo.

Dù kết quả của Trang Pháp tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026 như thế nào, cô cũng đã hết mình, ghi dấu ấn mạnh mẽ với tài năng nổi trội ở nhiều lĩnh vực và khiến khán giả xứ Trung lẫn các đồng nghiệp thán phục.