Bạn trai đại úy bày tỏ tình cảm với Hòa Minzy

Hòa Minzy và bạn trai Thăng Văn Cương và có sinh nhật gần nhau. Cả hai kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt trong không gian lãng mạn.

Ngày 31/5, Đại úy Thăng Văn Cương, bạn trai Hòa Minzy đăng tải clip ngọt ngào bên nữ ca sĩ trong không gian lãng mạn. Anh gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nửa kia nhân dịp cô bước sang tuổi 31. "Chúc mừng sinh nhật vợ chồng chúng mình. Chúc công chúa của anh mãi xinh đẹp và yêu thương bố con anh".

Một ngày trước cũng là dịp sinh nhật của Thăng Văn Cương. Hòa Minzy chia sẻ: "Yêu ông xã. Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc bố Cương luôn nhiều sức khoẻ, công tác tốt và yêu thương mẹ con em".

Khoảnh khắc hạnh phúc của Hòa Minzy và bạn trai. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, fan gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cặp đôi. Một số nghệ sĩ Việt nói háo hức chờ ngày nhận thiệp cưới từ Đại úy Thăng Văn Cương và Hòa Minzy.

Trong thời gian gắn bó, Hòa Minzy và bạn trai thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Cả hai cùng đi du lịch hoặc chăm sóc bé Bo. Hòa Minzy cũng thường xuyên qua nhà bạn trai và chia sẻ hình ảnh bên người thân của anh.

Vào ngày ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận có mối quan hệ tình cảm với Đại Úy Thăng Văn Cương. Nữ ca sĩ bày tỏ đã được gia đình bạn trai tới hỏi cưới trước khi ông nội qua đời để ông cô có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái. Hàng loạt đồng nghiệp Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân, Quỳnh Lương, Xuân Lan… đã chia sẻ bài đăng của giọng ca Bắc Bling để chúc phúc.

Hai ngày sau, nữ ca sĩ cho biết sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến bạn trai. Cô nói: "Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh tập trung công tác. Mấy nay đăng bài cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tý thôi. Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép và tranh thủ thôi".