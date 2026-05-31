Giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm ứng xử

Lupita Jones, giám khảo chung kết Miss Grand International All Stars 2026 đang nhận chỉ trích từ fan sắc đẹp khi chấm Hương Giang 5 điểm ở hai vòng ứng xử.

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hương Giang. Kết quả chung cuộc, Hương Giang giành ngôi vị á hậu 2. Người đẹp Ghana giành vị trí á hậu 1 còn đại diện Colombia trở thành hoa hậu.

Sau đêm chung kết, Lupita Jones, thành viên của hội đồng giám khảo trở thành tâm điểm chỉ trích từ fan sắc đẹp. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô chấm cho Hương Giang 5 điểm ở cả hai phần thi ứng xử dành cho top 5 và top 3. Trong khi các giám khảo khác đều chấm điểm cao cho đại diện đến từ Việt Nam.

Lupita Jones bị phản ứng khi chấm Hương Giang hai lần 5 điểm ứng xử. Ảnh: FBNV.

Các bài đăng gần nhất của Lupita Jones đều nhận hàng chục nghìn lượt "phẫn nộ". Dưới phần bình luận, dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích, cho rằng Lupita Jones "thiếu công bằng và khách quan".

Nữ giám khảo hiện chưa lên tiếng về sự việc kể trên.

Ở phần ứng xử top 3, Hương Giang nhận được câu hỏi: "Bạn sở hữu những phẩm chất nào để trở thành ngôi sao và khiến mọi người xung quanh có thể dễ dàng nhận ra?".

Sau đó, cô trả lời: "Làm việc trong lĩnh vực này, tôi nhận ra sự can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không ngừng bỏ cuộc, bạn có thể trở thành người làm nên lịch sử. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang chìm trong bóng tối. Họ có thể nhìn thấy bạn và nhận ra không gì là không thể, không gì quá lớn lao. Tôi là một ngôi sao. Tôi tỏa sáng không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên. Tôi ở đây để mở cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất tôi luôn mang theo".

Trong khi đó, ở phần thi ứng xử dành cho top 5, khi nhận câu hỏi về "sự độc nhất, không một cô gái nào trên sân khấu này có thể sao chép trên sân khấu Miss Grand International All Stars 2026", cô nhấn mạnh bản thân là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử cuộc thi lọt vào top 5. Theo Hương Giang, dấu mốc này không chỉ là thành tích cá nhân mà còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho những người dám sống thật với chính mình và theo đuổi đam mê.

"Tôi là người tiên phong, góp phần mở ra cánh cửa mới cho cuộc thi sắc đẹp. Tôi là người chuyển giới đầu tiên lọt top 5 và qua đó, tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người tự tin vào chính mình. Hãy vượt qua mọi giới hạn và rào cản xã hội. Không ai trên sân khấu này có thể kể câu chuyện đó như cách tôi đã làm", cô phát biểu.