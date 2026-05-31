Sam cảnh báo

Nữ diễn viên lên tiếng cảnh báo về những miếng dán dành cho trẻ em nhưng lại có hình ảnh bạo lực, phản cảm.

Thông qua trang cá nhân, Sam đăng tải clip khoảng hai phút để cảnh báo các phụ huynh về việc những miếng dán dành cho trẻ em nhưng lại có hình ảnh bạo lực, phản cảm.

Nữ diễn viên kể cô mua những miếng dán này từ một thương hiệu có tiếng tại trung tâm thương mại ở TP.HCM. Nhưng sau sử dụng, cô phát hiện có nhiều hình ảnh bạo lực, phản cảm trên những miếng dán này.

"Khi nhìn xa chỉ thấy những hình thù dễ thương. Nhiều khi phụ huynh không để ý những chi tiết nhỏ nhưng có nhiều hình thù mà tôi không thể hiểu được. Tại sao lại xen kẽ các hình như thế này vào tờ giấy dán. Trời ơi. Lỡ con mình học theo những điều này thì sao đây. Bộ não của các em rất non nớt. Những miếng giấy dán này tưởng đồ chơi vô hại thôi. Nhưng mà, đây cũng là lời cảnh tỉnh của phụ huynh. Các phụ huynh phải quan tâm đến đồ các con em mình chơi và quan sát thật kỹ. Tôi rất sốc và bức xúc luôn", cô nói.

Dưới bình luận, nhiều phụ huynh bất ngờ vì sự việc mà Sam chia sẻ. Họ cho biết sẽ nhanh chóng kiểm tra lại các món đồ chơi tương tự của con để tránh những tình huống không mong muốn xảy đến.

Sam đăng ký kết hôn vào tháng 4/2023. Tới tháng 11 cùng năm, nữ diễn viên thông báo có con đầu lòng. Tuy nhiên, Sam luôn giấu kín thông tin về nửa kia, đồng thời không tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới. Sam cho biết chồng cô là người chân thành, yêu thương gia đình. Ngoài ra, người đàn ông cô chọn cũng đủ bản lĩnh, dũng cảm và thông cảm, ủng hộ cô hoạt động trong môi trường showbiz khá nhạy cảm, nhiều thị phi.

Tháng 2/2024, cô sinh 2 con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Những năm qua, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng dự các sự kiện. Cô tập trung thời gian để kinh doanh, chăm sóc các con.