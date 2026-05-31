Nam Em hiện tại ra sao

Vòng sơ khảo Miss Cosmo TP.HCM 2026 vừa diễn ra hôm 30/5, quy tụ nhiều thí sinh về tham dự. Đáng chú ý, Nam Anh và Nam Em đều quyết định trở lại đấu trường sắc đẹp năm nay.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo, cặp chị em song sinh chọn đồ khá đồng điệu với tông nude chủ đạo. Nam Anh chọn đầm hai dây với phần ngực khoét sâu khoe đường cong, phần thân trên đính kết nhiều chi tiết hoa và đá lấp lánh. Trong khi Nam Em lựa chọn thiết kế xuyên thấu táo bạo, ôm sát tôn cơ thể.

Cả hai trình diễn catwalk, sau đó trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nam Anh cho biết cô trở lại đấu trường sắc đẹp để tìm cơ hội sau ba năm rèn luyện. Người đẹp muốn mang đến cho khán giả một hình ảnh mới trưởng thành, tiến bộ hơn về mọi mặt.

Trong khi Nam Em nhận thức được việc sự xuất hiện của bản thân có thể gây nghi ngại và tranh cãi, song cô cho rằng Miss Cosmo là cơ hội để lấy lại hình ảnh. "Trong cuộc sống chúng ta có thể sẽ gặp thất bại, vấp ngã, nhưng không thể cứ nằm đó đợi người đến cứu. Chúng ta phải tìm cách tự đứng dậy, bước ra khỏi đó. Tôi tin rằng một cánh cửa đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra, và cánh cửa đó ở đây", Nam Em bày tỏ.

Những hình ảnh cặp chị em song sinh tại vòng sơ khảo Miss Cosmo TP.HCM 2026 được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Cả hai nhận được lời khen về ngoại hình. Song một số luồng ý kiến khác cũng bày tỏ hoài nghi về hành trình của Nam Anh, Nam Em tại Miss Cosmo.

Nam Anh tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô từng là quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, lọt top 9 chương trình tìm kiếm người mẫu thương hiệu The Face. Năm 2022, Nam Anh tham gia đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và vào top 10, ngoài ra còn đoạt giải thưởng phụ Best Face (Gương mặt đẹp nhất).

Nam Em cũng từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường nhan sắc. Người đẹp quê Tiền Giang từng lọt top 8 Miss Earth 2016. Năm 2022, cô thi Miss World Vietnam, thắng giải Người đẹp truyền thông. Tuy nhiên, vài năm qua, Nam Em liên tục vướng ồn ào đời tư, gần như không hoạt động lĩnh vực giải trí.